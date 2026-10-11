Trump, Tennessee'de Hürmüz Boğazı'na Trump Boğazı adını vermeyi düşündüğünü açıkladı - Son Dakika
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Trump, Tennessee'de Hürmüz Boğazı'na Trump Boğazı adını vermeyi düşündüğünü açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçim öncesi Tennessee'de Cumhuriyetçi adaylara destek konuşmasında Hürmüz Boğazı'nın adını 'Trump Boğazı' yapmayı düşündüğünü söyledi. Trump, konuşmasında İran'a sert sözler yöneltti ve Atlantik ya da Pasifik için de yeni isim önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçim için Cumhuriyetçi Parti'nin adaylarına destek konuşması yaparken Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme planından bahsetti.

Trump, Tennessee eyaletinde, ABD Kongresi'ndeki dengeleri değiştirme gücü olan seçim için Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeyi düşünüyoruz." diyen Trump, konuşmasında zaman zaman İran'la yapılan savaşa değinirken, "İran çok şeytani bir ülke. Terörizmin bir numaralı ülkesi. Eğer nükleerleri olsa çekinmeden kullanırlar." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin İran'a saldırılarında hayatını kaybeden Amerikan askerlerine değindiği konuşmasında, "İran'a karşı savaşta kaybettiğimiz o gençler boş yere ölmediler. Tamamıyla deli birinin veya delirmiş bir grubun nükleer silahlara sahip olmasına izin veremezsiniz." dedi.

İran'ın, ülkedeki ara seçimler öncesinde yeni bir saldırı planlayarak ABD'ye zarar verme isteği taşıyor olabileceğini öne süren Trump, "Bu işi çok çabuk bitirebiliriz. Onlara ne kadar iyi davrandığımı bilmiyorlar." dedi.

Atlantik veya Pasifik Okyanusu için yeni isimler önerdi

Daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü'nün isimlerini değiştirme fikrini açıklayan Donald Trump, Tennessee'deki seçim etkinliğinde, ülkenin doğu ve batısındaki okyanuslara da yeni bir isim verme planından bahsetti.

Trump, "Körfezimiz var. Güzel bir gölümüz var. Şimdi birileri, bir nehre ihtiyacınız olduğunu söyledi. Bir nehre, bir okyanusa ihtiyacımız var." diye konuştu.

ABD Başkanı, şaka yapar gibi bir ifade takınarak, "Aklımda ya Atlantik ya da Pasifik vardı. Biz ona Trump Okyanusu ya da Amerika Kıtası Okyanusu diyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı ABD'de Michigan'ın Demokrat senatör adayı Mısır asıllı Abdul El-Sayed'i hedef aldığı konuşmasında da "Bana göre o Muhammed ve radikal bir cihatçı. Bu adam bir cihatçı. Michigan'dan senatör olarak bir cihatçı istemiyorum." açıklamasını yaptı.

Kendisinin, Demokrat siyasetçiye "Muhammed el-Sayed" dediğini söyleyen Trump, "Birisi, 'Adı Muhammed değil! Adı Abdul!' dedi. Bana göre o Muhammed. Ben başkanım. Ona istediğim gibi seslenebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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