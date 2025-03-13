Trump Tower'da Filistin Yanlısı Protesto: 98 Gözaltı - Son Dakika
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Trump Tower'da Filistin Yanlısı Protesto: 98 Gözaltı

Yahudi Barış Sesi grubu, Mahmoud Khalil'in gözaltını protesto etmek için Trump Tower'ı işgal etti.

13.03.2025 23:52
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- Yahudi protestocular Trump Tower'ı işgal etti: 98 gözaltı

NEW YORK - Yahudi Barış Sesi (Jewish Voice for Peace) adlı grup, Filistin yanlısı protestolara öncülük eden aktivist Mahmoud Khalil'in gözaltına alınmasını protesto etmek için New York'taki Trump Tower lobisini işgal etti. Polis, 98 protestocuyu gözaltına aldı.

Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı protestoların öncülerinden olan öğrenci aktivist Mahmoud Khalil'in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkilileri tarafından gözaltına alınması Yahudi Barış Sesi adlı grup tarafından protesto edildi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan Yahudi grup, New York'taki Trump Tower lobisini işgal ederek, Khalil'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çoğunluğu kırmızı tişörtler giyen eylemciler, "Mahmoud'u özgürleştirin, Filistin'i özgürleştirin" ve "Öğrencilerle değil, Nazilerle savaşın" yazılı dövizler taşıdı. Uzun bir süre "Özgür Mahmoud, özgür Filistin" sloganları atan göstericilere, polis ekipleri müdahale etti.

New York Polis Departmanı (NYPD), protestocuların Trump Tower lobisini işgal etmesinin ardından operasyon başlattı. Polis ekipleri, izinsiz giriş yapan göstericileri plastik kelepçelerle gözaltına alarak dışarı çıkardı. NYPD Şefi John Chell, müdahale sonucunda iki saat içinde 98 protestocunun gözaltına alındığını belirtti. Chell, herhangi bir yaralanma, olay ya da mülk hasarının yaşanmadığını belirterek, protestocuların öğle saatlerinden kısa bir süre önce Trump Tower'a normal kıyafetlerle giriş yaptığını, ancak içeride protesto kıyafetlerini giyerek eyleme başladıklarını ifade etti.

Gözaltına alınan protestocular, NYPD'ye ait büyük bir minibüs ve MTA otobüsüne bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Yetkililer, eylemcilerin "izinsiz giriş", "hükümet yönetimini engelleme" ve "tutuklamaya direnme" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

"Özgür bir Filistin için savaşmayı asla bırakmayacağız"

Eylemin organizasyonunda, Filistin yanlısı Yahudi aktivist grubu Yahudi Barış Sesi, önemli bir rol oynadı. Grup sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yahudiler olarak, kitlesel sesimizi duyurmak için Trump Tower'ı ele geçiriyoruz. Bu faşist rejimin Filistinlileri ve İsrail hükümetinin ABD tarafından finanse edilen soykırımına son verilmesi çağrısında bulunan herkesi suçlu ilan etme girişimlerine seyirci kalmayacağız. Özgür bir Filistin için savaşmayı asla bırakmayacağız. Eğer bir tanesi için gelirseniz, hepimizle karşı karşıya kalırsınız. Özgür Mahmoud, özgür Filistin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Filistin, New York, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Tower'da Filistin Yanlısı Protesto: 98 Gözaltı - Son Dakika

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