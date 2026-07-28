Trump: Türkiye harika bir müttefik, kimse bana F-35 satışı için ne yapmam gerektiğini söyleyemez - Son Dakika
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Trump: Türkiye harika bir müttefik, kimse bana F-35 satışı için ne yapmam gerektiğini söyleyemez

Trump: Türkiye harika bir müttefik, kimse bana F-35 satışı için ne yapmam gerektiğini söyleyemez
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına tepki göstererek Türkiye'yi 'harika bir müttefik' olarak nitelendirdi. Trump, İran'la anlaşma ihtimalinin sürdüğünü ancak başarısızlık halinde askeri seçeneğin masada olduğunu belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığının hatırlatılması üzerine, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez" dedi. Türkiye'yi "harika bir müttefik" olarak nitelendiren Trump, İran'la anlaşma ihtimalinin sürdüğünü, ancak başarısızlık halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığının hatırlatılması üzerine Trump, "Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İsrail arasında sorunlar bulunduğunu belirten Trump, Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini ifade ederek, "Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler" dedi.

Trump, Türkiye'nin İsrail ve Netanyahu'ya yönelik tutumunun bilindiğini belirterek, "Türkiye, İsrail'in büyük bir hayranı değil, Bibi'nin de büyük bir hayranı değil. Ama bana karşı harikaydılar. Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Suriye de dahil olmak üzere birçok konuda çok iyi iş çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ile bazı görüş ayrılıkları bulunduğunu da dile getiren Trump, buna karşın İran konusunda büyük ölçüde aynı çizgide olduklarını belirterek, "Aramızda küçük bir görüş ayrılığı var ama genel olarak oldukça yakınız" değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN'LA ANLAŞMA İHTİMALİMİZ VAR"

Trump, ABD ile İran arasında yürütülen temaslara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İran'la bir anlaşmaya varılmasının "iyi bir ihtimal" olduğunu söyleyen Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde Washington'un askeri operasyonlara yeniden başlayacağını belirtti.

Trump, "Onların ordusunu neredeyse tamamen yok ettik. Onlar görüşmek istiyor, biz de görüşüyoruz; bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var. Yaptıklarımız olmasaydı, şu an bizimle konuşuyor bile olmazlardı" ifadelerini kullanarak, müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini ve bir sonuca ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

"MÜHİMMAT SORUNU YAŞAMIYORUZ"

ABD'nin İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki haberleri de reddeden Trump, ülkesinin füze ve mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ı Ukrayna'ya fazla miktarda silah gönderdiği gerekçesiyle eleştiren Trump, "Biden, Ukrayna'ya çok fazla silah verdi, bu yüzden stoklarımızı yeniden dolduruyoruz. Ancak elimizde bol miktarda var. Orta seviye mühimmatımız da bol miktarda var. Kullanabileceğimizden çok daha fazlasına sahibiz" diye konuştu.

Trump ayrıca, İran konusunda Netanyahu ile büyük ölçüde aynı görüşü paylaştıklarını belirterek, "Aramızda ufak bir görüş ayrılığı var" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN PARASINI VERDİKLERİ ZARARI ÖDEMEK İÇİN KULLANACAĞIZ"

Trump, İran'ı Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların mali sorumlusu ilan ederek, ABD'nin dondurulmuş İran varlıklarını bu saldırıların yol açtığı zararları karşılamak için kullanabileceği mesajını verdi. Trump, "İran'ın parasını, onların verdiği zararı ödemek için kullanacağız. Başka bir deyişle, kontrol ettiğimiz İran parası, zararları ödemek için kullanılacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump: Türkiye harika bir müttefik, kimse bana F-35 satışı için ne yapmam gerektiğini söyleyemez - Son Dakika

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