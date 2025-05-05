Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Adayını Açıkladı - Son Dakika
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Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Adayını Açıkladı

Trump, Stephen Miller'ı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak düşünmekte olduğunu açıkladı.

05.05.2025 09:51
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ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve iç güvenlikten sorumlu danışmanı Stephen Miller'ı getirmeyi düşündüğünü ifade etti.

Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Signal krizinin" ardından görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'a güvenini kaybetmediğini dile getiren Trump, "(Waltz) Birleşmiş Milletlere gidiyor. Bence, kendim için seçeneğim olsaydı bu işi diğerine tercih ederdim." dedi.

Waltz hakkında "İstifa etmedi, sadece görevini değiştirdim." diye konuşan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı olmak isteyen birçok kişi olduğunu, 6 ay içinde göreve birinin getirilmesini umduğunu kaydetti.

Trump, "dolaylı olarak halihazırda" bu görevi yaptığını ifade ettiği iç güvenlikten sorumlu danışmanı Miller'ın, değerlendirdiği seçenekler arasında üst sırada olduğunu belirtti.

Signal krizi

Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, mart ayında Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD basınında Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Pentagon'daki ofisinde bulunan masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatını verdiği iddia edilmişti.

Hegseth'in, ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve avukatının da yer aldığı Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

Başkan Trump, perşembe günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Waltz'ı ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun mevcut pozisyonuyla birlikte bir süre Waltz'ın görevini de üstleneceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Adayını Açıkladı - Son Dakika

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