Trump ve İşiba'dan Press Toplantısı

WASHINGTON, 8 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump (sağda) ve konuk Japonya Başbakanı İşiba Şigeru (solda), Washington DC'deki Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi, 7 Şubat 2025.
ABD Başkanı Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada Japonya'nın Nippon Steel şirketinin, ABD'li U.S. Steel şirketini satın almak yerine şirkete "yoğun şekilde yatırım yapacağını" açıkladı. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)
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