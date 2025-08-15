Trump ve Putin Alaska'da Zirvede - Son Dakika
Trump ve Putin Alaska'da Zirvede

15.08.2025 23:59
Beyaz Saray, Trump ve Putin'in Alaska'daki zirve öncesi fotoğraflarını paylaştı.

Beyaz Saray, Alaska eyaletinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, görüşme başlamadan önce çekilen fotoğrafını paylaştı.

Beyaz Saray'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Trump-Putin zirvesi başladıktan kısa bir süre sonra paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Trump ve Putin'in Alaska'nın Anchorage kentindeki zirve başlamadan önce çekilen fotoğrafına yer verildi.

İki liderin gülümseyerek çektirdiği fotoğrafın açıklamasında zirvenin teması olan "Barışın Peşinde" ifadesinin yanı sıra ABD ve Rusya bayraklarının emojileri yer aldı.

Beyaz Saray ayrıca, Trump ve Putin'in havalimanına iniş yaptıktan sonra birbirlerini selamlamalarının ardından "Alaska 2025" yazılı platformda çektirdikleri fotoğrafı da paylaştı.

Bu fotoğrafın açıklamasında, "Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska'da tarihi zirve." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik ediyor.

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." demişti.

Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı'nı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını yinelemişti.

Kaynak: AA

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
