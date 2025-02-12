Trump ve Putin Savaşın Sonlandırılması İçin Görüştü

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Trump görüşmede savaşı sona erdirmek için mutabık kaldıklarını ve derhal Zelenskiy'i arayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere derhal müzakerelere başlama konusunu görüştüğünü açıkladı. Trump, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık ve görüşmemiz hakkında bilgi vermek üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız, ki bunu şu anda yapacağım" dedi.