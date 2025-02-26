Trump ve Zelenskiy Anlaşma Görüşmesi

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(ANKARA)- ABD Başkanı Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile cuma günü görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin bu hafta içinde Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD'nin Ukrayna'nın nadir toprak mineralleri tedarikinden faydalanmasını sağlayacak bir ekonomik anlaşmayı imzalayabileceğini belirtti.

Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada "Cuma günü geleceğini duydum. Eğer gelmek isterse benim için kesinlikle sorun değil" açıklamasında bulundu.