Trump ve Zelenskiy Arasında Kriz!

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WASHINGTON, 1 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaşanan sözlü atışmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yüz yüze bir görüşmede bulunmasının hemen mümkün olmadığını söyledi.

Trump cuma günü akşam saatlerinde Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendisi bu görüşmenin şimdi yapılmasını istiyor. Hemen şimdi geri gelmek istiyor. Ama bunu yapamam" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy cuma gecesi Fox News kanalına verdiği demecinde iki taraf arasında yaşanan beklenmedik tartışma için Trump'dan özür dilemeyeceğini sık sık vurguladı.

Zelenskiy, "Son derece açık ve son derece dürüst olmalıyız. Yaptığımız şeyin kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Zelenskiy bu tür ağız dalaşlarının "iki taraf için de iyi olmadığını" da kaydetti.

Günün erken saatlerinde Oval Ofis'te iki lider arasında çıkan beklenmedik bir tartışma üzerine Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da ABD-Ukrayna maden anlaşmasını imzalayacağı basın toplantısı iptal edilmişti.

Trump, hararetli tartışmadan kısa bir süre sonra sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajında, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'nin sürece dahil olması halinde barışa hazır olmadığına, çünkü ABD'nin sürece dahil olmasının müzakerelerde kendisine büyük bir avantaj sağladığını düşündüğüne kanaat getirdim. Avantaj umurumda değil, ben barış istiyorum. Kendisi Oval Ofis'te Amerika Birleşik Devletleri'ne saygısızlık yaptı. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, "Teşekkürler Amerika. Desteğiniz için teşekkürler. Bu ziyaret için teşekkürler. Size (Başkan Trump), Kongre'ye ve Amerikan halkına teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın adil ve kalıcı barışa ihtiyacı var. Tam da bunun için çalışıyoruz" dedi.

Medyada çıkan haberlerde bir Beyaz Saray yetkilisine atfen Trump'ın an itibarıyla maden anlaşmasını yeniden gündeme getirmek ya da yeniden canlandırmakla ilgilenmediği belirtildi.