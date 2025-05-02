Trump, Waltz'u BM Temsilcisi Adayı Gösterdi - Son Dakika
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Trump, Waltz'u BM Temsilcisi Adayı Gösterdi

Trump, Mike Waltz'u BM Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdi, senato onayı gerekiyor.

02.05.2025 09:37
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NEW YORK, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden ayrılacak Mike Waltz'u ABD'nin bir sonraki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdi.

Waltz'un ABD'nin BM Büyükelçisi olarak atanabilmesi için Senato onayı gerekiyor.

Trump, perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçiş sürecinde Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nı üstlenirken güçlü şekilde yürüttüğü bakanlık görevini de sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Daha önce basında yer alan bazı haberlerde, Waltz ve yardımcısı Alex Wong'un Beyaz Saray'daki görevlerinden perşembe gününe kadar ayrılacakları belirtilmişti.

Waltz geçtiğimiz haftalarda Yemen'de saldırı planlarının tartışıldığı Signal grubuna yanlışlıkla bir gazeteciyi dahil etmesinin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapan Jeffrey Goldberg, 11 Mart'ta "Husi PC Küçük Grup" adlı Signal mesajlaşma grubuna davet edildiğini belirtmişti. Signal mesajlaşma uygulaması, gazeteciler ve hükümet yetkilileri tarafından yaygın şekilde kullanılıyor.

Goldberg, gruba katıldıktan sonra Waltz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth gibi çok sayıda üst düzey yetkilinin Yemen'deki Husilere yönelik saldırı planını tartıştıklarını fark ettiğini söyledi.

Waltz, 25 Mart'ta skandalın "tüm sorumluluğunu" üstlendiğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump, Waltz'u BM Temsilcisi Adayı Gösterdi - Son Dakika

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