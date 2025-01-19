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Trump Yemin Töreni İçin Hazır

Trump Yemin Töreni İçin Hazır

Trump, yemin törenini soğuk hava nedeniyle kapalı alanda gerçekleştirecek. Güvenlik önlemleri artırıldı.

19.01.2025 22:16
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin ederek resmen görevine başlayacağı yarınki yemin töreni öncesinde başkent Washington'daki tüm hazırlıklar tamamlandı.

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini kazanarak ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanan Trump, yarınki yemin töreninin ardından ikinci kez Beyaz Saray'a başkan olarak dönecek.

Başkent Washington'da haftalardır süren yemin töreni hazırlıklarında sona gelinirken, Trump'ın ani bir kararla aşırı soğuk havayı gerekçe göstererek yemin törenini Kongre bahçesinden Kongre binasının içine almasıyla bazı planlar revize edildi.

Kongre bahçesinde yapılması planlanan ve binlerce kişinin davet edildiği yemin töreninin kapalı mekana alınmasıyla çok sayıda kişi bu alanda töreni takip edemeyecek.

Buraya giremeyen katılımcıların Trump'la bir araya gelip kutlama yapabilmesi için yarın Capital One Arena adlı kapalı spor kompleksinde geniş bir etkinlik düzenlenecek.

Öte yandan güvenlik önlemleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen güvenlik birimleri, Washington'da alınan geniş önlemleri detaylı şekilde kamuoyuyla paylaştı.

Trump'ın yarınki programı

Trump, yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılacak.

Ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Trump ile eşi Melania Trump, Joe Biden ile eşi Jill Biden'ı uğurlayacak.

Daha sonra Kongre binasına geçmesi beklenen Trump, açılış konuşmalarının ardından ve seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından ABD doğu saatiyle tam 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin edecek.

Daha sonra Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak.

Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak olan Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek.

Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinliklerin kapalı alanlara alındığı bu yılki programda Trump, Kongredeki tören ve işlemlerin ardından Capital One Arena'ya geçecek ve burada destekçilerine hitap edecek. Geleneksel başkanlık geçit töreni de bu spor kompleksinde gerçekleştirilecek.

Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek olan Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.

Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Temmuz 2024'te suikast girişimine maruz kalan Trump'ın yemin töreninde, güvenlik kuvvetlerinin ilave güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Yaklaşık 25 bin güvenlik personelinin görev yapacağı yarınki yemin töreni gününde, binlerce başkent polisinin yanı sıra Gizli Servis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik birimlerinden çok sayıda kişi görev yapacak.

Yaklaşık 8 bin Ulusal Muhafızın da görev yapacağı yemin töreni gününde, Washington'daki ana caddelerin büyük bölümü kapalı olacak.

Kentin farklı bölgelerinde 100'den fazla kontrol noktası oluşturacak olan polis ve diğer güvenlik unsurları, aynı zamanda çok sayıda K-9 köpeğini de görevlerinde kullanacak.

Güvenlik yetkilileri, gün boyunca Washington semalarında son teknolojiyle donatılmış bir polis helikopterinin de sürekli tur atacağını ve olası bir saldırı veya şüpheli durumun tespiti için görev yapacağını açıkladı.

Kaynak: AA

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