Trump Yönetimi 1,5 Trilyon Dolarlık Savunma Bütçesi Talep Ediyor

Trump yönetimi, 2027 Mali Yılı savunma bütçesi için yaklaşık 1,5 trilyon dolar talep ediyor, bu mevcut bütçeye ek 445 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor ve önceki yıla göre yüzde 40'tan fazla bir yükselişi temsil ediyor. Uzay Kuvvetleri'nin bütçesinin yüzde 80 artışla 71,2 milyar dolara çıkması planlanıyor, bu da teklifteki en büyük paylardan birini oluşturuyor.

Savunma bütçesinde önemli bir pay, altıncı nesil F-47 savaş uçağına ayrılıyor; 2027 bütçesinde bu projeye 5 milyar dolar kaynak ayrılması hedefleniyor. Ayrıca, insansız hava araçları için 1 milyar dolar ve araştırma faaliyetleri için 1,4 milyar dolar öngörülüyor. B-21 bombardıman uçakları tedarikinde ise 4,2 milyar dolarlık bir kesinti yapıldığı belirtiliyor, ancak ordu üretimi hızlandırmak için yeni fabrikalar açmayı planlıyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle azalan füze stoklarını yenilemek amacıyla, hava savunma füzeleri alımında önemli artışlar planlanıyor; THAAD füzesi alımı 857'ye, Patriot füzesi alımı 3.163'e çıkarılıyor. Donanma için 34 gemi tedariki için 65,8 milyar dolar talep ediliyor, bu 1962'den beri en büyük gemi inşa bütçesi olarak nitelendiriliyor. Ayrıca, 'Altın Kubbe' hava savunma sistemine 17,5 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.