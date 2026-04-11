Trump Yönetimi 1,5 Trilyon Dolarlık Savunma Bütçesi Talep Ediyor - Son Dakika
Trump Yönetimi 1,5 Trilyon Dolarlık Savunma Bütçesi Talep Ediyor

11.04.2026 10:10
Trump yönetimi, 2027 Mali Yılı için 1,5 trilyon dolar savunma bütçesi talep ediyor. Bütçede uzay kuvvetlerine ve yeni savaş uçaklarına önemli kaynaklar ayrılırken, hava savunma sistemleri için de büyük artışlar planlanıyor.

Trump yönetimi, 2027 Mali Yılı savunma bütçesi için yaklaşık 1,5 trilyon dolar talep ediyor, bu mevcut bütçeye ek 445 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor ve önceki yıla göre yüzde 40'tan fazla bir yükselişi temsil ediyor. Uzay Kuvvetleri'nin bütçesinin yüzde 80 artışla 71,2 milyar dolara çıkması planlanıyor, bu da teklifteki en büyük paylardan birini oluşturuyor.

Savunma bütçesinde önemli bir pay, altıncı nesil F-47 savaş uçağına ayrılıyor; 2027 bütçesinde bu projeye 5 milyar dolar kaynak ayrılması hedefleniyor. Ayrıca, insansız hava araçları için 1 milyar dolar ve araştırma faaliyetleri için 1,4 milyar dolar öngörülüyor. B-21 bombardıman uçakları tedarikinde ise 4,2 milyar dolarlık bir kesinti yapıldığı belirtiliyor, ancak ordu üretimi hızlandırmak için yeni fabrikalar açmayı planlıyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle azalan füze stoklarını yenilemek amacıyla, hava savunma füzeleri alımında önemli artışlar planlanıyor; THAAD füzesi alımı 857'ye, Patriot füzesi alımı 3.163'e çıkarılıyor. Donanma için 34 gemi tedariki için 65,8 milyar dolar talep ediliyor, bu 1962'den beri en büyük gemi inşa bütçesi olarak nitelendiriliyor. Ayrıca, 'Altın Kubbe' hava savunma sistemine 17,5 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Savunma, Ekonomi, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Yönetimi 1,5 Trilyon Dolarlık Savunma Bütçesi Talep Ediyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:32:54. #7.13#
SON DAKİKA: Trump Yönetimi 1,5 Trilyon Dolarlık Savunma Bütçesi Talep Ediyor - Son Dakika
Advertisement
