Trump yönetimi azınlık bursu veren okulların vergi muafiyetini kaldırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Trump yönetimi azınlık bursu veren okulların vergi muafiyetini kaldırmaya hazırlanıyor

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ABD Hazine Bakanlığı, azınlık öğrencilere burs ve destek sunan özel okul ile üniversitelerin vergi muafiyetini kaldıracak yönetmelik taslağı hazırladı. Mayıs 2027'de yürürlüğe girmesi beklenen kurallarla yaklaşık 18 bin eğitim kurumunun etkilenmesi ve bağış kararlarının değişmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, azınlık öğrencilerine burs sağlayan üniversitelerin vergi muafiyetini kaldırmak için girişimleri bir üst safhaya taşındı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Trump yönetimi, siyahi, Hispanik ve diğer azınlık öğrencilere özel eğitim yardımı ve burs gibi destekler sunan özel okul ve üniversitelerin, ABD Gelir İdaresi (IRS) tarafından vergi muafiyeti statülerinin kaldırılmasını öngören kapsamlı yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.

Bakanlık, ırk temelli programlar uygulayan okulların vergi muafiyeti statüsünden yararlanmasını engelleyecek yeni kurallar yayımlarken ABD basınında da bu durumun hem yükseköğretim kurumları hem de diğer özel okullar için bir tehdit oluşturduğuna dair bilgiler yer aldı.

Mayıs 2027'de yürürlüğe girmesi beklenen yeni kuralların uygulanması çerçevesinde IRS, okul kabulleri ve burs kazanma ile ilgili "ırk ayrımcılığı" olarak değerlendirdiği herhangi bir politika veya programı olan eğitim kurumlarına vergi muafiyeti statüsü verilmesini reddedecek.

Trump yönetimi yetkilileri, azınlıklara özel hak tanıyan bu tür programları beyaz ve Asya kökenli Amerikalılara karşı bir ayrımcılık biçimi olarak görüyor.

Trump 2025'te, IRS'nin siyasi amaçlı denetimler yapmasını yasaklayan federal bir yasaya aykırı olacağını belirterek Harvard Üniversitesinin vergi muafiyeti statüsünün kaldırılmasını istemişti.

Bu durumun, ABD'de üniversitelere yaptıkları bağışları vergiden düşen kuruluşların bundan sonraki bağış kararlarını da etkilemesi ve ülke genelinde 18 bin civarında eğitim kurumunun bu karar kapsamına girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Donald Trump, Güncel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump yönetimi azınlık bursu veren okulların vergi muafiyetini kaldırmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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