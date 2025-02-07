Trump, Zelenskiy ile Görüşecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın son bulmasına yönelik çabaları kapsamında haftaya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artık sona ermesi gerektiğini kaydeden Trump, "Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyorum çünkü çok fazla insan öldürüldü. Muhtemelen önümüzdeki hafta (Ukrayna) Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim ve muhtemelen (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile de konuşacağım." ifadelerini kullandı.

"Putin ile her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Bu yüzden böyle bir şeyin olması çok üzücü. Ben Başkan olsaydım bu savaş asla olmazdı." değerlendirmesini yapan Trump, savaşın her iki ülkeden de yüz binlerce insanın ölümüne neden olduğunu ve artık sona ermesi gerektiğini yineledi.