Trump'ın dini danışmanı: Zekatınızı İsrail'e gönderin

ABD Başkanı Donald Trump’ın dini danışmanı Paula White, yayınladığı video mesajda, Hristiyan cemaatine yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu. White, Hristiyanlardan kazançlarının yüzde 10’unu İsrail’e göndermelerini istedi.
White, "Hristiyanlar, Tanrı'yı ve O'nun zekatını onurlandırmak için brüt gelirlerinin onda birini İsrail'e bağışlamalıdır" ifadesini kullandı. White, bu paraların saldırılar sonucu İsrail'de yıkılan evlerin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi.
White, daha önce yapılan bağışlarla İsrail’de bir tarım köyü kurduklarını da duyurdu. Bu projenin, bölgedeki yaşamı desteklemeyi amaçladığını belirtti.
Açıklamasında dini mesajlar da veren White, takipçilerine “İncil’in mesajını dünyaya yaymaya devam edin” çağrısında bulundu.
