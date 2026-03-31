Trump'ın dini danışmanı: Zekatınızı İsrail'e gönderin

31.03.2026 10:44
Donald Trump’ın dini danışmanı Paula White, yayınladığı video mesajda, Hristiyanlara kazançlarının yüzde 10’unu İsrail’e bağışlama çağrısı yaptı. White bu paraların saldırılar sonucu İsrail'de yıkılan evlerin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dini danışmanı Paula White, yayınladığı video mesajda, Hristiyan cemaatine yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu. White, Hristiyanlardan kazançlarının yüzde 10’unu İsrail’e göndermelerini istedi.

"ZEKATINIZI İSRAİL'E GÖNDERİN"

White, "Hristiyanlar, Tanrı'yı ve O'nun zekatını onurlandırmak için brüt gelirlerinin onda birini İsrail'e bağışlamalıdır" ifadesini kullandı. White, bu paraların saldırılar sonucu İsrail'de yıkılan evlerin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi. 

ÖNCEKİ BAĞIŞLARLA TARIM KÖYÜ KURULDU

White, daha önce yapılan bağışlarla İsrail’de bir tarım köyü kurduklarını da duyurdu. Bu projenin, bölgedeki yaşamı desteklemeyi amaçladığını belirtti.

“İNCİL’İN MESAJINI YAYMAYA DEVAM EDİN”

Açıklamasında dini mesajlar da veren White, takipçilerine “İncil’in mesajını dünyaya yaymaya devam edin” çağrısında bulundu.

