Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

Trump\'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi
25.02.2026 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a karşı caydırıcı güç olarak Akdeniz'de görev yapan 13 milyar dolarlık USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tuvalet sorunu patlak verdi. Dünyanın en pahalı uçak gemisinin kanalizasyon sisteminde yaşanan arızalar 4 binden fazla personeli canından bezdirdi. Günde 19 saat mesai yapan personelin her seferinde yaklaşık 45 dakika tuvalet sırası beklemesinin moral bozukluğuna yol açtığı aktarıldı.

ABD’nin en büyük ve en pahalı uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Akdeniz’deki görevi sırasında utanç verici teknik bir sorunla gündeme geldi. 13 milyar dolarlık dev gemide tuvalet ve atık sisteminde yaşanan arızalar, mürettebat için ciddi sıkıntıya yol açtı. Bölgedeki gerilim nedeniyle Doğu Akdeniz’de konuşlandırılan ve İran’a karşı caydırıcı güç unsuru olarak gösterilen gemide, kanalizasyon altyapısının sık sık devre dışı kaldığı bildirildi. 4 bin 600’den fazla personelin görev yaptığı gemide tuvaletlerin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

TUVALETLERİN YÜZDE 80’İ KULLANIM DIŞI

Yabancı basında yer alan haberlere göre, gemideki vakumlu atık sistemi sürekli arıza veriyor. Tuvaletlerin yaklaşık yüzde 80’i tıkanırken, bazı bölümlerde atıkların geri teptiği ve kötü koku oluştuğu öne sürüldü. Uzun süredir denizde görev yapan personelin hijyen koşulları nedeniyle zorlandığı belirtiliyor. 

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

19 SAAT MESAİ, 45 DAKİKA TUVALET SIRASI

Sızdırıldığı iddia edilen e-postalar, sorunun boyutunu ortaya koydu. Dört gün içinde sistemin 205 kez devre dışı kaldığı ifade edildi. Mühendislik ekiplerinin arızaları gidermek için günde 19 saate varan mesai yaptığı kaydedildi. Personelin tuvaletleri kullanabilmek için 45 dakika sıra beklediği de bildirildi.

TEMİZLİK İŞLEMİ 400 BİN DOLAR

Forbes dergisinin aktardığı bilgilere göre, geminin kanalizasyon hattını asitle temizlemenin her bir uygulaması yaklaşık 400 bin dolara mal oluyor. Bu durum, yüksek maliyetli savaş gemisinin basit bir altyapı sorunu nedeniyle eleştirilmesine yol açtı.

PERSONELİN MORALİ BOZULDU

ABD Donanması yetkilileri, yaşanan teknik aksaklıkların geminin operasyonel kabiliyetini etkilemediğini savundu. Ancak askeri uzmanlar, hijyen sorunlarının uzun vadede personel morali üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Bölgesel tansiyonun yükseldiği bir dönemde Akdeniz’e gönderilen USS Gerald R. Ford, askeri kapasitesinden çok yaşadığı kanalizasyon arızalarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine taşındı.

GİRİT ADASI'NA DEMİRLEDİ

ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisinin Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'nde olduğu belirtildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisi Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'ne geldi. Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr"nin haberinde, "Bölgeye, İran yakınlarına ikinci uçak gemisinin de ulaşması, ABD'nin Tahran karşısında nasıl hareket edeceğine karar verme zamanının yaklaştığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

Dünya Barış Konseyi'nin de üyesi olan Uluslararası Barış için Helenik Komitesinden yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"ABD'ye ait F-35, A-10 savaş uçaklarının, havada yakıt ikmal ve ulaştırma araçlarının yoğun varlığı ve "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin yakında bulunuşu, Suda'nın İran ve genel olarak bölge halkları etrafında daralan savaş çemberinin önemli bir halkası haline gelmesi ve genel bir askeri çatışma olasılığının yaklaşmasını teyit eder niteliktedir."

Bu durumun Yunanistan için tehlikeli olabileceği belirtilen açıklamada, "Halkların, savaş planlarının artmasından kazanacakları hiçbir şey yok." ifadesine yer verildi.

Gündem, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bizim işimiz fitne ve dedikodu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor
Ormanda gezen avcı fark etti Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz
Gerçekleşirse yer yerinden oynar Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Nurullah Genç’in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın’ın sözlerini akıllara getirdi Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu

09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
09:11
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
09:04
Kenan Yıldız’ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
08:54
Sadettin Saran 9011’de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış
Sadettin Saran 90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
08:34
Osimhen’den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:21
Enkazdan ilk görüntüler Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 09:46:10. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.