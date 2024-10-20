Tsai Ing-wen Avrupa'yı Ziyaret Etti

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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın eski lideri Tsai Ing-wen'in Avrupa ülkeleri Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Belçika'ya ziyaretlerde bulundu.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tsai, 13-15 Ekim'de Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Forum 2000" konferansına katılarak, "Otoriter Tehdidin Üstesinden Gelmek İçin Demokratik Birlik" başlıklı bir konuşma yaptı.

Fransa'da Fransız Senatosu, Fransız iş örgütü MEDEF International ve Paris-Saclay Üniversitesi'ne konuk olan Tsai, Belçika'da ise kendisi için düzenlenen resepsiyonda aralarında Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Pina Picierno'nun olduğu 30 parlamenter ile bir araya geldi.

Tayvan'ın önceki lideri ve iktidardaki Demokratik İleri Partinin (DPP) eski Genel Başkanı Tsai, kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Çek Cumhuriyeti'nde "Tayvan'ın demokratik tecrübesini dünyaya anlattığını", Fransa'da "özgürlük, eşitlik ve kardeşlik değerlerini paylaştığını vurguladığını", Belçika'da ise "uluslararası kuruluşlarda anlamlı şekilde temsil edilebilmesi için Avrupa'nın desteğini sürdürmesi beklentisini dile getirdiğini" belirtti.

Ziyaret, Çin'in askeri tatbikatına denk geldi

Tsai'nin ziyaretinin, Çin'in hafta başında Tayvan'ın etrafını kuşattığı askeri tatbikatıyla çakışması dikkati çekti.

Çin ordusu, 14 Ekim'de, Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikata kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı bildirilmişti.

Tayvan'ı kuzey, güney ve doğudan çevreleyip kritik limanları bloke ederek Ada'yı adeta ablukaya alan tatbikat, aynı gün akşam saatinde sonlandırılmıştı.

Tayvan'ın yeni lideri Lai'nin "Ulusal Gün" konuşmasının ardından geldi

Tayvan'ın çevresinde abluka oluşturan tatbikat, Ada'daki hükümetin lideri Lai Ching-te'nin ilk "Ulusal Gün" konuşmasının ardından gelmişti.

Lai, 1912'de Çin Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden süreci başlatan 1911 Devrimi'nin başlangıç yıl dönümü olan ve Ada'da "Ulusal Gün" olarak kutlanan 10 Ekim'de yaptığı konuşmada, Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etmeye hakkı olmadığını savunmuştu.

Tayvan'da hükümetin devamı olduğunu iddia ettiği Çin Cumhuriyeti ile Çin ana karasında hakim Çin Halk Cumhuriyeti'nin "birbirinin boyunduruğunda bulunmadığını", bu yüzden Çin'in Tayvan'ı temsil hakkı olmadığını dile getiren Lai, "ilhaka ve egemenlik gaspına karşı direnecekleri" mesajını vermişti.

Pekin, Tsai ve Lai'yi "ayrılıkçı" görüyor

Pekin yönetimi DPP liderleri Tsai ve Lai'yi "Tayvan'ın bağımsızlığını" savunan "ayrılıkçılar" olarak görüyor.

Çin'in bu liderlerin söz ve eylemlerine tepkisi, DPP'nin genel siyasi çizgisine karşıtlığından kaynaklanıyor. Parti, Ada'nın egemenliğinden taviz verilmemesini, fiili bağımsızlığının korunmasını savunan siyasi çizgiyi temsil ediyor.

Tayvan'da çok partili döneme geçilmesinden sonra kurulan DPP, Çin'deki iç savaşta komünistlerle mücadelede eden kurucu parti Koumintag'ın "Çin'in meşru temsilcisi olma iddiasından" çok "Tayvan'ın bağımsızlığı" fikrine yakın duruyor.

Çin, Tsai'nin görevde olduğu dönemde, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaretin ve Tsai'nin Mayıs 2023'te ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından Ada'nın çevresini kuşatan geniş kapsamlı askeri tatbikatlar düzenleyerek tepki göstermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.