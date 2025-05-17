TSK'da Paraşüt Eğitimi Başladı - Son Dakika
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TSK'da Paraşüt Eğitimi Başladı

TSK\'da Paraşüt Eğitimi Başladı

TSK, gönüllü subay ve astsubaylara 52 haftalık eğitim programıyla paraşüt eğitimi veriyor.

17.05.2025 10:09
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP) yetiştirilmek üzere gönüllü subay ve astsubaylara, 'Personel Kurtarma (PK) Temel Eğitimi' ve uçucu personele NATO standartlarında 'Hayatta Kalma ve Kaçma Kurtulma Eğitimleri' veriliyor. 52 haftalık süren sürecin 8 haftasını oluşturan paraşüt eğitimi kapsamında personel, 10 bin fitten tam teçhizatlı atlayarak paraşüt eğitimini tamamlıyor.

Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı tarafından, AKİP yetiştirilmek üzere 'PK Temel Eğitimi' ve uçucu personele NATO standartlarında 'Hayatta Kalma ve Kaçma Kurtulma Eğitimleri' veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve dost ve müttefik ülkelerde görevli subay ve astsubay rütbelerindeki gönüllü personele, 52 hafta süren zorlu bir eğitim veriliyor. Eğitimin 8 haftasını oluşturan Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi, Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda veriliyor. İlk aşamada dikey rüzgar tüneli ve paraşüt katlamayı öğrenen personel, 10 bin fitten tam teçhizatlı atlayarak paraşüt eğitimini tamamlıyor.

'NOKTA HEDEFİNE SIZMA HAREKATI İCRA EDECEK SEVİYEYE GELİYORLAR'

Eğitimle ilgili bilgi veren Binbaşı Emre Ercan, "Bu süreçte her bir kursiyer, her türlü doğa şartında, barışta, savaşta ve tehdit seviyesi ne olursa olsun kazazede durumları oluşan personeli dost topraklara yeniden getirmek üzere eğitim alırlar. Fiziksel ve psikolojik açıdan zorlu olan bu eğitimi başarıyla bitiren kursiyerlerimiz, kıtalarına harbe hazır bir şekilde katılırlar ve kendilerine verilecek her türlü göreve hazırlıklı olurlar" dedi.

Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi'nin 8 haftalık verildiğini dile getiren Binbaşı Ercan, "Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda bu eğitimi icra etmekteyiz. Bu konuda dünyadaki en iyi eğitimlerden birisini alan kursiyerlerimiz, paraşüt eğitiminin sonrasında gece şartlarında gece görüş gözlüğüyle, yüksek irtifadan oksijen sistemi kullanarak bilinmeyen bir araziye yanlarında götürecekleri, görev için kullandıkları silah, mühimmat teçhizatları da alarak nokta hedefine sızma harekatı icra edecek seviyeye gelirler. Bu yüksek standartları sağlayabilmek için alanında uzman öğretmen personelimiz her bir kursiyerimiz ile birebir ilgilenmektedir. Her kursiyerimiz bu eğitimin sonunda taktik paraşütlerle 65 atlayış yaparak mezun olmaktadırlar. Tüm eğitimlerde olduğu gibi bu eğitimde de kılavuzumuz 'eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker' prensibidir" diye konuştu.

'ATLAYIŞLARIMIZ YAKLAŞIK 10 BİN FİT İRTİFADAN İCRA EDİLİYOR'

Binbaşı Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 haftalık paraşüt eğitimimizin 2 haftalık bölümü yer eğitimi olarak geçmektedir. Bunun bir haftası dikey rüzgar tünelinde kursiyerlerimizin havaya olan alışkanlığını arttırmak için icra edilir. Diğer bir haftalık bölümü ise acil durumlarda hareket tarzı, normal usuller ve paraşütün katlanmasıyla ilgili eğitimdir. Daha sonraki 6 haftalık bölümde bizzat öğretmenlerimiz tarafından atlayışlar icra edilir. Kursiyerlerimiz atlayışların ilk safhalarında yanlarında 2 öğretmenle atlayışa başlarlar. Daha sonra öğretmenlerimizin 'yalnız atlayış yapabilir' kanaati getirmesinden sonra kursiyerlerimiz kendi başlarına atlayışlarını icra ederler. Bu eğitimlerde yaklaşık 10 bin fit irtifadan atlayışlarımız icra ediliyor. 4 bin 500 fit irtifada altimetrelerini kontrol ederek kursiyerler kendi paraşütlerini açıyorlar. Aynı zamanda kursiyerler ve öğretmenler tüm paraşütçülerimiz kendi atlayacakları paraşütleri kendileri katlıyorlar."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Nato, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK'da Paraşüt Eğitimi Başladı - Son Dakika

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