Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon bölgelerinde 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › TSK'dan Suriye ve Irak'ta PKK'ya Darbe - Son Dakika
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