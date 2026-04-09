TSK, Mavi Vatan Tatbikatı ile Gücünü Gösterdi

Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın fiili atış safhası bugün Antalya Körfezi'nde yapıldı. Faaliyetlerin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu değerlendirmelerde bulundu. Bayraktaroğlu, "Türkiye güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru olup aynı zamanda dünyada oyun kurucu ve küresel bir güçtür. TSK her türlü ortamda her türlü harekatı yapabilecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir. TSK milli ve yerli sanayinin üretmiş olduğu silah ve teçhizatla donatılmak suretiyle kendisini önemli bir caydırıcı güç olarak bölgede muhafaza etmektedir. TSK bölgede caydırıcı bir güçtür" dedi.

"Bir İDA'nın TB3 ile vurulması ilk defa gördüğümüz bir mekanizma"

Bu caydırıcı güç unsurlarından bir tanesinin Mavi Vatan Tatbikatı olduğunu kaydeden Bayraktaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mavi Vatan'ın esas caydırıcı gücü ise ana unsuru Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdır. Bu Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bugün yapmış olduğu diğer kuvvetlerimizle beraber müştereken yapmış olduğu Mavi Vatan Tatbikatı, yıl boyunca yapmış olduğu eğitimlerin bir semeresinin örneğini gördük. Bu tatbikatta yerli ve milli olarak sahip olduğumuz bütün silah sistemlerinin bir kısmının da burada denemesini yaptık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız Mavi Vatan'da diğer kuvvet kokmutanlıklarıyla koordine olarak her türlü caydırıcı bir pozisyonda faaliyetine devam etmektedir. Mavi Vatan Tatbikatı ile birlikte de Deniz Kuvvetlerimiz şunu gösterdi ki, bölgesinde önemli bir caydırıcı güç olduğunu da hepimizin gözü önünde ispat etmiş oldu."

Bu tatbikatta özellikle şunu gördük ki, bir İDA'nın TB3 ile vurulması ilk defa gördüğümüz bir mekanizmadır. Her zaman söylediğim hususu bir daha söylemek istiyorum. TSK dünyada İHA'nın kullanımında, yönetiminde her zaman bir numara olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"Aynı anda 50 tane askeri gemiyi inşa eder durumda olacağız"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri'nin her geçen gün gücüne güç kattığını belirterek, uçak gemisinin inşasınn devam ettiğini dile getirdi. Akdeniz, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda uçak gemimizin inşası süratle devam etmektedir. Aynı zamanda hava savunma muhribi TCG-Kocatepe gemimizin ilk bloku kızağa konmuştur. İkinci, üçüncü ve dördüncü hava savunma muhriplerine de en kısa zamanda inşasına başlayacağız. İstanbul sınıfı fırkateynlerimizin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fırkateynleri denize inmiş durumdadır. Altı, yedi ve sekizin inşası devam etmektedir. Milli mayın avlama gemilerimiz, milli hücum botlarımız, Bayraktar sınıfı milli çıkarma gemilerimiz, açık deniz karakol gemimiz, milli denizaltımız ve milli çıkarma gemilerimizin diğerleri inşası hala da devam etmektedir. Hala 37 tanesi Deniz Kuvvetlerimize, dört tanesi Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait olmak üzere 41 askeri geminin inşası aynı anda tersanelerimizde inşası devam etmektedir."

Dokuz adet gemimizin inşasına da çok kısa bir zaman sonra başlayacağız. Aynı anda 50 tane askeri gemiyi inşa eder durumda olacağız. Aynı zamanda insansız hava araçlarımızı envantere aldık. Bugün sabah siz de gözlemlediniz. İnsansız hava araçlarımızla insansız deniz araçlarımıza taarruzlar geliştirdik. Beş tip insansız deniz aracımızı ve iki tip kamikaze insansız deniz aracımızı da envanterimize kattık.

Sadece platform yapmakla kalmıyoruz. Denizaltılarımızdan sahil hedeflerine atılan ATMACA güdüm mermisini envanterimize aldık. İlk milli torpidomuz AKYAKA'yı envantere aldık. İlk milli mayınımız MALAMAN mayınını envanterimize aldık. Son dönemde kurmuş olduğumuz Amfibi Kolordumuz gerek bu tatbikatta gerek yurt içinde gerek yurt dışında başarılıyla görevlerini icra etmekte. Son dönemde kurmuş olduğumuz Sualtı Harekat Komutanlığımızın personeli özellikle Karadeniz'de kontrol dışına çıkan mayınların, insansız deniz araçlarının, insansız hava araçlarının imhasını başarıyla yerine getirmektedir.

"Ülkemiz, jeostratejik konumu çok güçlü bir Deniz Kuvvetlerine sahip olmasını dikte etmekte"

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, jeostratejik konumu çok güçlü bir Deniz Kuvvetlerine sahip olmasını dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir Deniz Kuvvetleriyiz ve her geçen gün gücümüze güç katmaktayız. Mavi Vatan Tatbikatı da bunun somut bir göstergesidir."