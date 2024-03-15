TSK Mehmetçik Vakfı, Çanakkale Şehitleri için Erzurum\'da Mevlit Okuttu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla şehit, merhum gazi ve bağışçılar için Erzurum'da mevlit okutuldu.
Lalapaşa Camisi'nde cuma namazı öncesi okunan mevlide, şehit yakınları, gazi ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.
Mevlitte vatan için canını veren şehit Mehmetçik ile gaziler ve vakıf bağışçıları için dua edildi. Mevlit sonrası cemaate lokum dağıtıldı.
TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi emekli asker Ömer Çelik, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, 8 ilde eş zamanlı olarak mevlit programı düzenlediklerini söyledi.
Şehit düşen ve ebediyete intikal eden gaziler için mevlit okuttuklarını ifade eden Çelik, "Ulusun, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizin ruhları için mevlit okuttuk. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
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