TSKGV Genel Müdürü Topçu, IDEF 2025'in açılış töreninde konuştu Açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, yerli ve milli ürünlerin sergilendiği IDEF'in küresel ilgi odağı haline geldiğini belirterek, "Bunun en önemli göstergesi de fuarımıza yabancı heyet katılımının rekor seviyeye ulaşmış olmasıdır." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

TSKGV Genel Müdürü Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'ndaki IDEF 2025'in açılış töreninde yaptığı konuşmada, TSKGV olarak kuruluşlarından bugüne yerli ve milli savunma sanayisiyle Türk ordusunun gelişimine katkı sunmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her yeni gün bir önceki günden daha azimli, daha güçlü bir şekilde tam bağımsız Türk savunma sanayisi hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Topçu, "Vakfımız bu hedeflerine bizzat milletimizin bağışları ve destekleriyle kurulmuş olan vakıf şirketlerimiz ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN ile birlikte koşuyor. Allah'a hamdolsun ki vakıf şirketlerimiz son yıllarda birbiri ardına gerçekleştirdikleri emsalsiz başarılarla milletimizin göğsünü kabartıyor." diye konuştu.

"IDEF, Türk savunma sanayisi firmalarının iftihar alanına dönüştü"

Topçu, yenilikçi ürünlerin sadece ülke sınırlarını korumakla kalmadığını aynı zamanda ulaşılan seviyeyi göstererek uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini, bu başarıların sergilendiği en önemli yerin de IDEF olduğunu dile getirdi.

1993 yılından itibaren IDEF'in tarihine bakıldığında Türk savunma sanayisinin gelişimine de şahitlik ettiklerini anlatan Topçu, "O yıllarda mütevazı imkanlarla başlayan IDEF, özellikle son dönemde Türk savunma sanayisi firmalarının iftihar alanına dönüştü. Onların geliştirdiği teknoloji ve tasarımlarla sayıları yıldan yıla artan yerli ve milli ürünlerimizin sergilendiği IDEF, küresel ilgi odağı haline geldi. Bunun en önemli göstergesi de fuarımıza yabancı heyet katılımının rekor seviyeye ulaşmış olmasıdır." dedi.

Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle geldikleri bu seviyeyi en iyi şekilde yansıtabilmek adına vakıf olarak yepyeni bir organizasyon için çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede IDEF 2025'i yeni yerine İstanbul Fuar Merkezi'ne taşıdık. Buna ilave olarak kara, hava ve deniz ürünlerinin hem statik hem de dinamik olarak en iyi şekilde sergilenebilmesi adına Atatürk Havalimanı'nı, Ataköy Marina'yı ve WOW Kongre Merkezi'ni fuarımıza ekleyerek dört farklı lokasyonda daha büyük ve daha dinamik bir fuar için çalışıyoruz."

Bu sene bir ilke daha imza attıklarını kaydeden Topçu, "IDEF geçiş töreni ve uçuş gösterilerini hep birlikte izleyeceğiz. Aziz Türk milletinin bağışlarıyla kurulan vakfımızın, şirketlerimizin ve IDEF'imizin geldiği bu nokta hepimizi duygulandırıyor, gururlandırıyor. TSKGV olarak bu sorumluluk bilinciyle yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesi için tüm arkadaşlarımızla birlikte azim ve kararlılıkla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.