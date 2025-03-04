TTB, 14 Mart'ta G(ö)REV'e Çağrı Yaptı - Son Dakika
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TTB, 14 Mart'ta G(ö)REV'e Çağrı Yaptı

TTB, sağlık sistemini protesto etmek için hekimleri 14 Mart'ta iş bırakmaya çağırdı.

04.03.2025 21:36
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı'nda hekimleri ve sağlık emekçilerini mevcut sağlık sistemini protesto etmek ve "Başka Bir Sağlık Sistemi"nin mümkün olduğunu vurgulamak amacıyla iş bırakmaya çağırdı.

TTB öncülüğünde 26 Şubat'ta İstanbul'dan Ankara'ya başlatılan Beyaz Yürüyüş, sağlık çalışanlarının mevcut sisteme yönelik tepkilerini dile getirdiği bir dizi etkinlikle tamamlandı. Yol boyunca hekimler, hastalar ve halkla buluşarak sağlık sistemine dair görüş ve öneriler toplandı. Yürüyüş, 1 Mart'ta Ankara'da düzenlenen Büyük Hekim Buluşması ile sona erdi.

Buluşmada, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sağlık hizmetlerini ticarileştirdiği, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvencesiz çalışma koşullarına zorlandığı ve sağlık sisteminin sürdürülemez hale geldiği vurgulandı. Hekimler, halkın sağlıklı olma hakkının demokratik ve barışçıl bir ortamda mümkün olabileceğini belirterek, 14 Mart'ta G(ö)REV çağrısında bulundu.

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, mevcut sağlık sisteminin hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunma şansı tanımadığı belirtilerek, 14 Mart'ta tüm sağlık çalışanları ve halk G(ö)REV'e destek vermeye çağrıldı.

Açıklamada, "Hastalarımıza ve halkımıza 'Başka Bir Sağlık Sistemi'ni anlatmak için 14 Mart'ta G(ö)REV'deyiz. Tüm meslektaşlarımızı ve sağlık emekçilerini bu mücadeleye katılmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TTB ve sağlık meslek örgütleri, 14 Mart sonrası da sağlık hizmetlerinin halk yararına yeniden düzenlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TTB, 14 Mart'ta G(ö)REV'e Çağrı Yaptı - Son Dakika

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