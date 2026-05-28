TTB: Biber Gazı Kimyasal Silah Haline Geldi
TTB: Biber Gazı Kimyasal Silah Haline Geldi

28.05.2026 11:36
TTB, toplumsal muhalefet üzerindeki baskıları ve biber gazının yasaklanması gereken bir silah olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) Türk Tabipleri Birliği, Gezi eylemlerinden bu yana toplumsal muhalefet üzerindeki baskı ve sindirme politikaları katlanarak arttığına dikkat çekti, "Demokratik hak arayışlarının engellenmesinden seçilmiş siyasetçilerin hapsedilmesine, muhalefetin yargı eliyle susturulmasına kadar uzanan otoriter uygulamalar yaşamın her alanını kuşatmıştır" açıklamasını yaptı. Açıklamada, toplumsal eylemlerde olduğu gibi son olarak CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla boşaltıldığı anlarda yoğun olarak kullanılan biber gazına da dikkat çekildi, "Türkiye'nin de imzası bulunan Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'na göre kapalı mekanlarda, yakın mesafeden veya yoğun olarak kullanılması, onları bir gösteri kontrol aracı olmaktan çıkarıp yasaklanması gereken kimyasal silah haline getirmektedir" denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) son yıllarda toplamsıl eylemlerde yoğun olarak kullanılan biber gazıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Gezi eylemlerinden bu yana toplumsal eylemlerde olduğu gibi son olarak CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla boşaltıldığı anlarda yoğun olarak kullanılan biber gazına da dikkat çekildi. Açıklama şöyle:

"OTORİTER UYGULAMALAR YAŞAMIN HER ALANINI KUŞATTI"

"2013'te doğayı ve kenti savunmakla başlayan Gezi Direnişi, bu ülkenin demokrasi ve özgürlük iradesinin tarihsel kanıtıdır. Gezi'den bu yana toplumsal muhalefet üzerindeki baskı ve sindirme politikaları katlanarak artmış; demokratik hak arayışlarının engellenmesinden seçilmiş siyasetçilerin hapsedilmesine, muhalefetin yargı eliyle susturulmasına kadar uzanan otoriter uygulamalar yaşamın her alanını kuşatmıştır."

"BİBER GAZI KİMYASAL SİLAH HALİNE GELDİ"

Gezi'den bugüne toplumsal eylemlerde ve son olarak CHP Genel Merkezi'nde pervasızca kullanılan yoğun biber gazı/gösteri kontrol ajanları bu baskının en somut kanıtıdır. Türkiye'nin de imzası bulunan Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'na göre bu ajanların kapalı mekanlarda, yakın mesafeden veya yoğun olarak kullanılması, onları bir gösteri kontrol aracı olmaktan çıkarıp yasaklanması gereken kimyasal silah haline getirmektedir.

Biliyoruz ki; laikliğin, özgür düşüncenin ve barışın yok sayıldığı bu otoriter iklim, toplumun fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin de en büyük tehdididir. TTB olarak; tüm bu kuşatmalara karşı büyüyen toplumsal dirençten, tarihimizden ve Gezi'den aldığımız kararlılıkla bugün Türkiye ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında savaşın karşısında barışı; baskının, şiddetin ve kutuplaşmanın karşısında ise laik, demokratik ve barış içinde bir geleceği savunmaya devam ediyoruz. Umut bitmez, iyi hekimlik susmaz. Karanlık gider, Gezi kalır!"

Açıklmaya, TTB tarafından 2025 yılında yayımlanan "Gösteri Kontrol Ajanlarının Sağlığa Etkileri ve Hak İhlalleri: Mart 2025 Dönemine İlişkin bir Değerlendirme" kitapçığının linki de eklendi: https://ttb.org.tr/745ykue

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
