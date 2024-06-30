TTB'nin 76. Kongresinde Yeni Yönetim Belirlendi - Son Dakika
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TTB'nin 76. Kongresinde Yeni Yönetim Belirlendi

Türk Tabipleri Birliği'nin düzenlediği 76. Seçimli Büyük Kongresi'nde Etkin Demokratik TTB-Tabip Odaları İnisiyatifi ittifakı yeni yönetimi belirledi. Seçimlerde 487 delegenin 458'i oy kullandı ve Etkin Demokratik TTB-Tabip Odaları İnisiyatifi İttifakı seçimi kazandı. Yeni yönetimde Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri yer alacak.

30.06.2024 18:49
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nin "Şiddetsiz, Güvenli, Güvenceli Hekimlik İçin TTB Bizim" sloganıyla düzenlediği 76. Seçimli Büyük Kongresi'nin son günü yeni yönetim belirlendi. Seçimleri, Etkin Demokratik TTB-Tabip Odaları İnisiyatifi ittifakı kazandı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) "Şiddetsiz, Güvenli, Güvenceli Hekimlik İçin TTB Bizim" sloganıyla 28 Haziran'da başlayan 76. Seçimli Büyük Kongresi sona erdi. Üç gün süren kongrenin son gününde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası kantininde seçim yapıldı. Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu için yapılan seçimlere Etkin Demokratik TTB-Tabip Odaları İnisiyatifi İttifakı ile Çağdaş Türk Hekimleri Birliği olmak üzere iki grup katıldı. Seçimlerde 487 delegenin 458'i oy kullandı. Oyların tamamı geçerli sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Etkin Demokratik TTB- Tabip Odaları İnisiyatifi İttifakı seçimi kazandı. 2024-2026 döneminde görev yapacak yeni yönetimde yer alan isimler şöyle:

Merkez Konseyi: Alpay Azap, Mehmet Şerif Demir, Murat Erkan, Güzide Elitez, Ali Kanatlı, Ali Osman Karababa, Ali Karakoç, Hilmi Önder Okay, Mualla Pınar Saip, Ayşegül Ateş Tarla, Nilüfer Ustael.

Yüksek Onur Kurulu: Gürcan Altun, Naki Bulut, Gülnihal Bülbül, Mustafa Taner Gören, Türkan Günay, Mustafa Cumhur İzgi, Aynur Karadenizli, Serdar Onat, Figen Şahpaz.

Denetleme Kurulu: Ebru Gelgeç, Rüşan Sümbüloğlu, Ramazan Zeybek.

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTB'nin 76. Kongresinde Yeni Yönetim Belirlendi - Son Dakika

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