TTF ve Kızılay'dan İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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TTF ve Kızılay'dan İş Birliği Protokolü

TTF ve Kızılay\'dan İş Birliği Protokolü

Türkiye Tenis Federasyonu, Türk Kızılay ile kan bağışı ve ilk yardım için protokol imzaladı.

27.09.2024 13:46
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Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı.

TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, TTF Başkan Vekili Ayda Uluç ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can katıldı.

Cengiz Durmuş, yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ı gibi köklü bir kuruluşla yaşamın kolaylaştırılabilmesi, gönüllük esasının daha verimli hale gelmesi için protokol imzalamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Tenisin tabana yayılması için birçok faaliyet düzenlediklerini söyleyen Durmuş, teniste daha iyisini yapabilmek için mutlaka kurum, kuruluş, ulusal ve yerel yönetimlerle projeler gerçekleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Durmuş, Türk Kızılay'ın sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde insanlığa hizmet ettiğini dile getirerek "Böylesine köklü bir kuruluşla birlikte hareket edebilme arzusuyla sizlerin huzurundayız. TTF olarak sosyal sorumlulukta da en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin yardım ederken paylaştıkça mutlu olabilecekleri bir gerçektir." dedi.

İlk yardım eğitiminin önemine işaret eden Durmuş, "Olağanüstü zamanlarda da ilk yardım konusunda anında müdahale edebilecek Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde, mahallesinde artık birer antrenörümüz, onlarca hakemimiz, yüzlerce sporcumuz olacak. Kort içinde sakatlanmalarla yetinmeyecek, aynı zamanlarda olağanüstü zamanlarda da birer gönüllü yardım erleri olarak hepimiz hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Durmuş, sürdürülebilir yardımlaşmanın gururunu yaşayacaklarını sözlerine ekledi.

Kızılay'dan sağlıklı yaşam için spora destek

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay'ın hekimler tarafından kurulduğunu ve kuruluş olarak sağlığı daha fazla vurgulamak istediklerini dile getirdi.

Bağışçılarla ihtiyaç sahibi hastalar arasında kanı en güvenli şekilde taşıyarak köprü görevi gördüklerini anlatan Yılmaz, ilk yardım alanında da IFRC akreditasyonunu aldıklarını hatırlattı.

Yılmaz, akreditasyon sayesinde dünyada farklı ülkelerde de eğitimler verdiklerine dikkati çekerek "Amacımız, ilk yardım eğitimlerini topluma yaygınlaştırmak. Geçen sene 700 binin üzerinde ilk yardım eğitimi vermişiz. Bunu giderek artıracak şekilde stratejik planımızla kapasitemizi güçlendiriyoruz. Sağlıklı yaşayan ve yaşlanan toplum için çalışma hedefimizde fiziksel aktiviteyi artırmak, tüm spor alanlarını desteklemek, bu tarz iş birliklerini yapmak yer alıyor. TTF'ye bu projeyi bizimle başlattıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imzaladı.

Durmuş ve Yılmaz, imza töreni sonrası Türk sporuna yeni kazandırılan tesiste tenis oynadı.

Protokolle federasyon üyelerine yönelik kan ve kök hücre bağışı kampanyaları düzenlenmesi, sporcuların ve 700 antrenörün ilk yardım eğitimlerinde aktif rol almasının sağlanması ve olağanüstü durumlar için gönüllü entegrasyon çalışmaları yürüterek üyelerin afet durumlarında Kızılay ile koordineli çalışması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TTF ve Kızılay'dan İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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