TTK Armutçuk’ta Üretim Yeniden Başlayacak

27.02.2026 12:45
Çalışma Bakanlığı'nın iş durdurma kararının iptaliyle TTK Armutçuk’ta üretim devam edecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açılan davada karar verildi.

Karadeniz Ereğli 1. İş Mahkemesindeki duruşmaya, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan ile sendika yöneticileri ve taraf avukatları katıldı.

İki bilirkişi raporunun değerlendirildiği duruşmada, TTK ve bakanlık avukatları raporlara ilişkin savunma yaptı.

Bakanlık avukatlarının yeni bilirkişi raporu talebi, mahkeme başkanı tarafından reddedildi.

Son raporun da müessesede üretimin devam edebileceği yönünde olması dikkate alınarak, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından maden ocağında üretime yeniden başlanmasına karar verildi.

Öte yandan, Kozlu, Üzülmez ve Karadon müesseselerine bağlı maden ocaklarında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin Zonguldak İş Mahkemesinde açılan dava devam ediyor.

Zonguldak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince, TTK Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk müesseselerine bağlı maden ocaklarında yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler üzerine "iş durdurma" yönünde rapor hazırlanmış, Valiliğe sunulan rapora istinaden maden ocaklarında üretim durdurulmuştu.

TTK yönetimi de "iş durdurma kararının kaldırılması" için dava açmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

