TTK Burs Miktarlarını Artırdı

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Türk Tarih Kurumu (TTK), sosyal bilimler alanında uzmanlaşmak isteyen araştırmacılara sağladığı burs miktarını artırdı.

TTK'den yapılan açıklamada, kurumun yeni yılın başında 189 kişiye daha burs vererek 1000'i aşkın lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteğinde bulunacağı bildirildi.

Kurumun aylık 9 bin lira olan doktora burslarını 15 bin liraya, 6 bin lira olan yüksek lisans burslarını 10 bin liraya çıkaracağı belirtildi.

Lisans burslarında da yüzde 50 oranında artışa giden TTK'nin YKS başarı sıralamasına göre 2 bin 250 ila 6 bin lira arasında değişen burs ödemelerini 9 bin liraya kadar çıkaracağı ifade edildi.

Benzer bir artışın sosyal bilimler alanına birinci sırada yerleşen lisans öğrencilerine de uygulanmasıyla bu kategorideki burs miktarının 2 bin 250 liradan 3 bin 375 liraya çıkacağı duyuruldu.