TTK'dan Yeni Kitaplık Projesi

Türk Tarih Kurumunun (TTK) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında başlattığı "Yüzüncü Yıl Kitaplığı" projesi kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) kitaplık oluşturuldu.

Prof. Dr. Yüksel Özgen, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki kitaplığın açılışında, proje kapsamında 33. kitaplığın Karaman'da kurulduğunu söyledi.

Kitaplara, kütüphanelere ve Cumhuriyet'in 100. yılına dikkati çekmek için böyle bir proje başlattıklarını, bilime, ilime, kitaba ve kütüphaneye ihtiyacın her zaman olduğunu aktaran Özgen, şunları kaydetti:

"Üniversite kütüphanelerine kitaplarımızı gönderiyorduk. Raflarda kitaplarımız vardı. Fakat TTK'nın tarih kitaplığının ayrı yer edinmesi tarihimize ve gençlerimizin kitaba erişimine dikkati çekmek adına önemliydi. Hedefimiz, bir plan dahilinde Türkiye'deki tüm üniversitelerimizin merkez kütüphanelerinde bu kitaplarımızın yer alması. Kurulduğumuz günden bugüne 2 bin 500'e yakın eserin milyonlarca baskısını yaptık. Bugün Türkiye'de kamu yayıncılığı dendiği zaman akla gelen en önemli kurum Türk Tarih Kurumu ve ardından Türk Dil Kurumu. Bu anlamda kamu yayıncılığı alanında çok önemli bir boşluğu da doldurmuş oluyoruz."

AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam ise TTK'nın basımını yaptığı eserler ve hizmetlerle önemli bir kurum olduğunu belirterek, kitaplığın kurulmasında katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da TTK kitaplığının üniversite kütüphanesinde bulunmasından gurur duyduklarını, tüm akademisyen ve öğrencilerin kitaplıktan faydalanacağını düşündüğünü aktardı.

Konuşmaların ardından Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı, kurdele kesilerek hizmete açıldı.