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TTSO Başkanı ve Türk Kızılay Müdürü KTÜ Rektörünü ziyaret etti - Son Dakika
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TTSO Başkanı ve Türk Kızılay Müdürü KTÜ Rektörünü ziyaret etti

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti. Ziyarette, Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2024 hakkında görüş alışverişi yapıldı. Çelebi, fuara destek vermeye hazır olduklarını belirtirken, Çuvalcı ise fuarın önemine vurgu yaparak, şirketler ve öğrenciler için önemli bir fırsat olacağını ifade etti. Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran da KTÜ'nün kan bağışı konusundaki destekleri için teşekkür etti.

TTSO Başkanı ve Türk Kızılay Müdürü KTÜ Rektörünü ziyaret etti
19.12.2023 - 10:55,
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ile Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Çuvalcı ile Çelebi, 8-9 Ocak'ta organize edilecek Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2024'e ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Çelebi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde, KTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek fuara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Çuvalcı ise öğrencilerle işveren temsilcilerini buluşturacak fuarın tüm şehir için önemli olduğunu vurgulayarak, "Çok sayıda şirket ve öğrencinin buluştuğu dev bir organizasyon. Nitelikli personel ve daha kurumsal bir altyapı oluşturmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran da makamında ziyaret ettiği Çuvalcı'ya, KTÜ'nün kan bağışı noktasında verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Çuvalcı, Baran ve ekibini çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kızılay, Çelebi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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