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TÜ Heyeti Bulgaristan'da Ziyaretlerde Bulundu

TÜ Heyeti Bulgaristan\'da Ziyaretlerde Bulundu

Trakya Üniversitesi rektörü ve heyeti, Bulgaristan'da üniversite ve sivil toplum ziyaretleri yaptı.

21.01.2025 09:48
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki heyet, Bulgaristan'da üniversite ve sivil toplum kuruluşu ve başkonsolosluk ziyaretlerinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ heyeti Eski Zağra Trakya ve Şumnu Konstantin Preslavski yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde üniversiteler arasında önceden yapılmış olan anlaşmaların yenilenmesinin yanı sıra yeni iş birliklerinin sağlanması ve akademik ortaklıklar görüşüldü.

Erasmus anlaşmaları, personel hareketliliği, yüksek lisans programlarının geliştirilmesi ve AB projeleri gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü'nün de eşlik ettiği heyet, Eski Zağra'da Bölge Müftüsü Seyhan Mehmed, Şumnu'da Bulgar-Türk İşadamları Derneği, Şumnu Bölge Müftüsü Mesut Mehmet ve Şumnu Valisi Beynur Ahmet'le de görüşme yaptı.

Heyet, Bulgaristan programını Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun ziyaretini tamamladı.

Heyette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli yer aldı.

Kaynak: AA

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