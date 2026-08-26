TÜ'ye 2026 YKS'de Yoğun Talep

Trakya Üniversitesine (TÜ) 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye'nin 78 ilinden öğrenci yerleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 81 ilin 78'inden adaylar TÜ'nün çeşitli programlarında öğrenim görmeye hak kazandı.

İstanbul 1993 öğrenciyle ilk sırada yer alırken, Edirne'den 917, Tekirdağ'dan 827, Kırklareli'nden 341, Bursa'dan 296, Kocaeli'den 217, Çanakkale'den 170 ve Balıkesir'den 145 öğrenci üniversiteye yerleşti.

Bayburt, Gümüşhane ve Kilis'ten ise herhangi bir programa yerleşen aday bulunmadı.

TÜ, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında yüzde 99,85 doluluk oranına ulaştı.

Genel kontenjan kapsamında 6 bin 136 kişilik kontenjanın 6 bin 127'si doldu.

Ön lisans programlarında yüzde 100, lisans programlarında ise yüzde 99,70 doluluk oranına ulaşan üniversitede, özel yetenek sınavıyla kabul edilecek 350 öğrenciyle birlikte yeni öğrenci sayısının 6 bin 477'ye ulaşması bekleniyor.