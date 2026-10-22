TÜBAF, Özgür Özel'i A Haber'e yönelik sözleri için A Haber'den özür dilemeye çağırdı - Son Dakika
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TÜBAF, Özgür Özel'i A Haber'e yönelik sözleri için A Haber'den özür dilemeye çağırdı

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TÜBAF, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in A Haber'e yönelik açıklamalarını doğru bulmadığını bildirdi. Federasyon, hiçbir medya kuruluşunun hedef gösterilmemesi gerektiğini belirterek Özel'i A Haber'den özür dilemeye davet etti.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, bir medya kuruluşuna yönelik ifadelerine ilişkin, "Basın özgürlüğü çerçevesinde yayın yapan, milli ve manevi değerlere duyarlılığıyla öne çıkan A Haber'in hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Dün akşam Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in A Haber televizyonuna yönelik açıklamalarını doğru bulmuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan özgür basının, farklı görüşlerin dile getirilebildiği ve kamuoyunun haber alma hakkının güvence altında olduğu bir ortamda görev yapması gerektiği belirtilen açıklamada, "Basın özgürlüğü çerçevesinde yayın yapan, milli ve manevi değerlere duyarlılığıyla öne çıkan A Haber'in hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz." görüşüne yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir medya kuruluşu, yaptığı yayınlar veya gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hedef gösterilmemelidir. Eleştiri, demokratik toplumların doğal bir parçasıdır. Ancak eleştiri ile bir medya kuruluşunu hedef haline getirmek arasındaki hassas çizgi korunmalıdır. Siyasi aktörlerin, basın kuruluşlarına yönelik açıklamalarında daha sorumlu bir dil kullanması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Basın Federasyonu olarak A Haber başta olmak üzere hiçbir televizyon kanalının, gazetenin, haber ajansının veya dijital medya kuruluşunun hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğünün korunması, yalnızca belirli medya kuruluşları için değil, tüm basın camiası için ortak bir sorumluluktur.

Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i, söz konusu tutumunu gözden geçirmeye, bu yanlıştan dönmeye ve A Haber'den özür dilemeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA
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