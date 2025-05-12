Tüberkülozla Mücadelede Temaslıların Önemi - Son Dakika
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Tüberkülozla Mücadelede Temaslıların Önemi

Tüberkülozla Mücadelede Temaslıların Önemi

Tüberküloz tedavisinde temaslı kişilerin bildirilmesi, hastalığın yayılımını azaltıyor.

12.05.2025 10:43
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Sağlık Bakanlığınca tüm ilaçları ücretsiz sağlanan tüberküloz (verem) ile mücadelede, temaslı kişilerin bildirilmesi büyük önem taşıyor.

Öksürük, gece terlemesi, ateş ve göğüs ağrısı gibi semptomlarla ortaya çıkan ve insandan insana hava yoluyla, hapşırma ve aynı ortamda bulunmayla bulaşan tüberküloz mikrobu, akciğerin yanı sıra farklı organlarda da tutulum yapıyor.

Verem tanısı alanlar, verem savaş birimlerinde yapılan tetkiklerin ardından Sağlık Bakanlığınca verilen ücretsiz ilaçlarla 6 aylık tedavi sonrası bu hastalıktan tamamen kurtuluyor.

Verem hastalığıyla mücadelede, düzenli ilaç kullanmanın yanı sıra temaslı kişilerin de bildirilip taramalara katılmasının sağlanması büyük önem taşıyor.

Erzurum Verem Savaş Birimi İl Koordinatörü Dr. Esra Daharlı, AA muhabirine, halk dilinde verem olarak bilinen tüberkülozun, yüz yıllar boyunca insanlık tarihini etkileyen bulaşıcı hastalık olduğunu söyledi.

Bu hastalığının Türk filmlerinden de bilindiğini anlatan Daharlı, "Daha çok akciğer tüberkülozunu biliyoruz ama tüberküloz mikrobu aynı zamanda akciğer dışı organları da tutabilme eğiliminde oluyor. Tüberkülozla enfekte hasta bize çeşitli bulgularla başvuruyor. Bulgular arasında mutlaka öksürük, ateş, gece terlemesi, göğüs, sırt ve yan ağrısı gibi semptomlar oluyor. Bu şekilde başvuran hastalara akciğer görüntülemesi ve çıkardığı balgamla mikrobiyolojik çalışmayla tanı koyuyoruz." dedi.

Tanı alan hastaların aynı ortamı paylaştığı kişileri detaylıca sorgulayıp öğrenmeye çalıştıklarını ifade eden Daharlı, "Aktif hastanın, beraber vakit geçirdiği insanlar temaslı kabul ediliyor. Önemli olan tüberküloz hastasıyla temaslı kişilere gereken testleri uygulayabilmek. Ancak bu yolla tüberkülozu azaltabilir ve yenebiliriz. Tüberküloz tanısı alanlarla aynı ortamı paylaşanlar verem savaş birimine gelip tarama yaptırmalı." diye konuştu.

"Tanı alanların söylemediği temaslı her insan, her an hasta olmaya aday"

Dr. Daharlı, tüberküloz tanısı alanların bazen temaslı kişileri söylemek istemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar temasta bulunduğu kişiye durumunu söylemekten bazen geri duruyor, sosyal bir damgalanma yaşama endişesinden kaynaklı yakınlarına bu durumu açıklamakta güçlük çekiyor. Onlar açıklamayınca biz de onların görüştüklerini, komşusunu, evindekini, iş arkadaşı ve yakınlarını tespit edemiyoruz. Tanı alanların söylemediği temaslı her insan, her an hasta olmaya aday, o yüzden aktif tanı alanların görüştüğü kişileri bize bildirmesi çok önemli. Günümüzde artık tüberküloz tedavi ediliyor, ülkemizde ilaçlar ücretsiz karşılanıyor, 6 aylık ilaç tedavisiyle kişiler eski sağlığına kavuşuyor."

Güneş ışını ve temiz havaya duyarlı olan verem mikrobuna karşı ortamların sık havalandırılmasının ve güneş ışını almanın faydalı olduğunu söyleyen Daharlı, ayrıca verem tanısı alanlara Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sosyal yardım yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tüberkülozla Mücadelede Temaslıların Önemi - Son Dakika

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