TÜBİTAK Lise Proje Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Türköz, bilime olan meraklarının hiçbir zaman eksik olmaması gerektiğini ve Türkiye'nin de buna ihtiyacı olduğunu ifade etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜBİTAK tarafından ortaya konulan proje sürecinin önemli olduğunu vurgulayan Altun, "Yarışmaya 1558 proje katılmış, 100 proje sergilenmeye ve final yarışmasına dahil olmaya kabul edilmiş. Bu projelerden başarılı olanlara bugün ödülleri verildi. Aslında baktığımızda çok farklı illerimizden gençlerimizin böyle bir ortamda bulunmaları bile bence kazandıklarının net bir göstergesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından biyoloji, kimya, coğrafya, değerler eğitimi, tarih, fizik, matematik, psikoloji, sosyoloji, teknoloji tasarım, Türk dili ve edebiyatı, yazılım gibi bölümlerde dereceye giren 42 öğrenciye ödülleri verildi.