 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TÜBİTAK, yapay zeka ekosistemini 55 milyon TL bütçe ile destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

TÜBİTAK, yapay zeka ekosistemini 55 milyon TL bütçe ile destekliyor

TÜBİTAK, 2023 yılında açılan TÜBİTAK 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı sonucunda desteklenen projelerin tanıtımını yaparak, yapay zeka ekosistemine 55 milyon TL'nin üzerinde bir bütçe ayırdığını duyurdu. Akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, akıllı eğitim tematik alanlarında projeler desteklenecek.

TÜBİTAK, yapay zeka ekosistemini 55 milyon TL bütçe ile destekliyor
06.01.2024 - 00:07,  Güncelleme: 00:09
Abone Ol

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yapay zeka ekosisteminin 55 milyon TL'nin üzerinde bir bütçe ile destek kapsamına aldığını duyurdu.

TÜBİTAK'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023 yılında 2'ncisi açılan TÜBİTAK 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı sonucunda desteklenen projelerin tanıtımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve konsorsiyum üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Yapay Zeka Enstitüsü katkılarıyla tasarlanan bu program; paydaşların koordinasyonunun sağlanmasında ve ekosistemin bir araya getirilmesinde katalizör görevi üstlendi. Birlikte iş yapma modeliyle; 17 konsorsiyumun projeleri, çağrı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Çağrı kapsamında akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürebilirlik, akıllı eğitim olmak üzere 4 tematik alanda projeler desteklenecek. Toplamda 55 milyon TL'nin üzerinde bütçe, destek kapsamına alındı" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜBİTAK, yapay zeka ekosistemini 55 milyon TL bütçe ile destekliyor - Son Dakika


00:43
Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13
Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11
Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
23:30
Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
23:22
Meral Akşener, İYİ Parti'nin Bursa adayını açıkladı Meral Akşener, İYİ Parti'nin Bursa adayını açıkladı
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı

Son Dakika
00:43 Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13 Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11 Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
23:30 Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
23:22 Meral Akşener, İYİ Parti'nin Bursa adayını açıkladı
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 01:12:02. #1.11#
SON DAKİKA: TÜBİTAK, yapay zeka ekosistemini 55 milyon TL bütçe ile destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement