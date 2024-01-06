TÜBİTAK, yapay zeka ekosistemini 55 milyon TL bütçe ile destekliyor

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yapay zeka ekosisteminin 55 milyon TL'nin üzerinde bir bütçe ile destek kapsamına aldığını duyurdu.

TÜBİTAK'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023 yılında 2'ncisi açılan TÜBİTAK 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı sonucunda desteklenen projelerin tanıtımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve konsorsiyum üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Yapay Zeka Enstitüsü katkılarıyla tasarlanan bu program; paydaşların koordinasyonunun sağlanmasında ve ekosistemin bir araya getirilmesinde katalizör görevi üstlendi. Birlikte iş yapma modeliyle; 17 konsorsiyumun projeleri, çağrı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Çağrı kapsamında akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürebilirlik, akıllı eğitim olmak üzere 4 tematik alanda projeler desteklenecek. Toplamda 55 milyon TL'nin üzerinde bütçe, destek kapsamına alındı" denildi.