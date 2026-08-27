TÜFE Temmuz'da %3,5 Arttı
Avustralya'da Temmuz 2023 TÜFE artışı %3,5 olarak belirlendi, en düşük seviyede kalındı.
KANBERRA, 27 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki bir süpermarket, 26 Ağustos 2026.
Avustralya İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkenin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda yüzde 3,5 arttı. Bu oran hazirandaki yüzde 3,8'lik artışın altında kalırken, Kasım 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük yıllık artış oldu. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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