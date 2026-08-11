İZBB Başkanı Tugay geçtiğimiz günlerde ayrıldığı CHP WhatsApp grubuna yeniden eklendi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir süre önce ayrıldığı, yerel seçimlerde CHP'den meclis üyesi seçilen isimlerin yer aldığı WhatsApp grubuna yeniden eklendi. Gruptan ayrılmasına ardından hakkında AK Parti'ye geçeceği iddiaları yeniden gündeme gelen Tugay'ın gruptan ayrılma nedeninin siyasi tartışmalar olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz ay CHP'den istifa eden ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yerel seçimlerde CHP'den meclis üyesi isimlerij yer aldığı WhatsApp grubundan bir süre önce ayrılmıştı. Tugay'ın ardından bazı meclis üyelerinin de gruptan ayrıldığı ifade edilmişti. Tugay'ın gruptan ayrılması, kendisinin AK Parti'ye geçeceği iddialarını da yeniden gündeme getirmişti.

Öte yandan Başkan Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır tarafından yeniden gruba eklendiği öğrenildi. Tugay'ın ayrılmasının ardından gruptan çıkan bazı meclis üyelerinin de yeniden gruba dahil edildiği belirtildi.

SİYASİ TARTIŞMA YAŞANMAYACAK

Edinilen bilgiye göre, Tugay'ın gruptan ayrılmasının temel nedeninin gruptaki siyasi tartışmalar olduğu ifade edilirken alınan kararla birlikte grupta bundan sonraki süreçte siyasi tartışma yaşanmayacağı, grubun meclis üyelerinin bilgilendirilmesi ve belediye çalışmalarıyla ilgili koordinasyonun sağlanması amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

Grupta yalnızca meclis üyelerinin yer alacağı, meclis üyesi olmayan isimlerin ise gruba dahil edilmeyeceği belirtildi.