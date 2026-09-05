Tuğba Ekinci, müstehcen içerik paylaşımı soruşturmasında gözaltına alındı

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli, sosyal medyada ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında??????? olduğu 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ekinci ve 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.