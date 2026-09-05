Tuğba Ekinci, müstehcen içerik paylaşımı soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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Tuğba Ekinci, müstehcen içerik paylaşımı soruşturmasında gözaltına alındı

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Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, sosyal medyada ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ekinci ve 4 şüpheli yakalanırken, firari bir şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli, sosyal medyada ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında??????? olduğu 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ekinci ve 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuğba Ekinci, müstehcen içerik paylaşımı soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika

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