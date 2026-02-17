Ortahisar Belediyesi'nin Şampiyon Sporcusu Bektaş, Brezilya'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
Ortahisar Belediyesi'nin Şampiyon Sporcusu Bektaş, Brezilya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

17.02.2026 10:33  Güncelleme: 11:38
Ortahisar Belediyesi sporcusu Tuğçe Bektaş, Burdur'da düzenlenen Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 63,5 kilogramda birinci olarak Brezilya'daki Dünya Muay Thai Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gençlerin sporda elde ettiği başarıların önemine vurgu yaptı.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi sporcusu Tuğçe Bektaş, 14-16 Şubat'ta Burdur'da düzenlenen Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 63,5 kilogramda şampiyon oldu. Bektaş, elde ettiği dereceyle Brezilya'da gerçekleştirilecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Ortahisar Belediyesi'nin sporcuları, katıldıkları organizasyonlarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. 14-16 Şubat 2026 tarihlerinde Burdur'da düzenlenen ve 61 üniversitenin katıldığı Üniversiteler Arası Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda mücadele eden Ortahisar Belediyesi sporcusu Tuğçe Bektaş da sergilediği üstün performansla 63,5 kiloda şampiyonluğu elde etti.

Şampiyona boyunca disiplinli mücadelesi ile dikkati çeken sporcu, final karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla altın madalyaya uzandı. Bu sonuçla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme hakkı elde eden sporcu, ilerleyen günlerde Brezilya'da düzenlenecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Şampiyonada ülkesini en güzel şekilde temsil etmek istediğini ifade eden Bektaş, Türkiye'ye madalya ile dönmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Spora yapılan yatırımların karşılığını almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya da "Gençlerimizin sporda elde ettiği her başarı bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ortahisar Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe olması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tuğçe Bektaş'ın Türkiye Şampiyonu olması da bizleri son derece mutlu etmiştir. Trabzon'umuzda yalnızca futbol alanında değil her branştan başarılı sporcular yetiştiğinin somut örneği olan Tuğçe'yi yürekten tebrik ediyorum. Brezilya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

