Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı - Son Dakika
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Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı

Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay gözaltına alındı. Çokay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.06.2024 19:53
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Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından emekliliğe sevk edilen tuğgeneralle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tuğgeneral Bilal Çokay, hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklandı.

" TSK'DA KİM OLURSA OLSUN RÜTBESİNE BAKILMAKSIZIN GEREKEN YAPILIR"

Çokay'ın makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasının gündeme gelmesiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olayı doğrulamış, Çokay hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şu açıklamayı yapmıştı:

"Suriye'de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir.

Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir."

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen tuğgeneral tutuklandı
Tuğgeneral Bilal Çokay

"ADLİ VE İDARİ SÜREÇ YÜRÜYOR"

Aktürk, bugünkü basın bilgilendirme toplantısında da "Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK'da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır" açıklamasında bulunmuştu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara'da gözaltına alınarak Şanlıurfa'ya götürülen Tuğgeneral Bilal Çokay, Akçakale ilçesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (25)

  • Davut Kochan: Biz kime güvenincez arkadaş 143 6 Yanıtla
    Serkan Beyhan: SABAH HERHANGİ BİR CAMİİ YE GİT KARDEŞİM. O NAMAZLARDAN ÇIKAN HERKESE SONUNA KDAR GÜVENE BİLİRSİN. HEPSİNE KEFİLİM??? 133 94 Vuslat Mihman: Birine güvenmeyw mi ihtiyacın var :D güvenme hiç bişeye keyfine bak 0 1
  • Ramazan Gündoğan: Onlar Ensar onlar muhacir elbette destek olacaktı ne yapacaktı? Yoksa siz mümin değil misiniz? 20 106 Yanıtla
    Şevki Sünger: şakamısın 37 0 Gursel kalen: Sen süzmemisin? 14 1
  • Nejdet Aydemir: Görevi kötüye kullanan memurlar için caydırıcı ceza gelsin yoksa bu işler bitmez 114 3 Yanıtla
    Yunus Durak: Zaten sığınmacı ve mülteciler sınırdan istedikler şekilde kaçak geçebiliryor 2 5
  • Samet Aldemir: 3 haber üstte TSK 3 dünya savaşına hazır diye haber vardı böyle hazirlarsa vay halimize 62 14 Yanıtla
    erkan altunok: Kişiyle kurumu niye bir tutuyorsun. Her kurumda çürük elma çıkıyor maalesef. Kişiler gider ama TSK her daim dimdik ve güçlü bir şekilde ayaktadır. 63 9
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