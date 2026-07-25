TÜGİAD ve TED İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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TÜGİAD ve TED İş Birliği Protokolü İmzaladı

TÜGİAD ve TED İş Birliği Protokolü İmzaladı
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TÜGİAD Ankara, 20 burslu öğrenciye destek verecek, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine kitap temin edecek.

(ANKARA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi ile Türk Eğitim Derneği (TED), burslu öğrencilerin eğitim yolculuklarına katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında TÜGİAD Ankara, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 20 öğrencinin tam eğitim bursunu karşılayacak, TED'in afet bursiyeri 8. ve 12. sınıf öğrencilerine üç yıl boyunca kaynak kitap desteği sağlayacak. Öğrenciler ayrıca TÜGİAD Ankara Şubesi Kıvılcımları Projesi kapsamında eğitim, seminer, ağ oluşturma, staj ve kariyer fırsatlarından yararlanacak.

TÜGİAD Ankara Şubesi ile TED arasında, burslu öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 20 öğrencinin tam eğitim bursu TÜGİAD Ankara tarafından karşılanacak. TED Afet Bursu kapsamında lise ve üniversite sınavına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ise üç yıl boyunca kaynak kitap desteği verilecek.

TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, bir ülkenin geleceğini güvence altına almanın en önemli yolunun çocukların ve gençlerin nitelikli eğitime erişimini sağlamak olduğunu belirtti.

İmzalanan protokolü eğitimden kişisel gelişime, mesleki yönelimden istihdama uzanan bütüncül ve sürdürülebilir bir sosyal yatırım modeli olarak gördüklerini ifade eden Çakmaklı, Cumhuriyet'in köklü eğitim kurumlarından TED'in eğitim alanındaki birikimi ile TÜGİAD'ın genç iş insanlarından oluşan güçlü ağı ve girişimcilik vizyonunun aynı amaç etrafında birleşmesini önemli bulduklarını söyledi.

8. VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERE KİTAP DESTEĞİ

Çakmaklı, TÜGİAD Ankara'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılında 20 öğrencinin tam eğitim bursunu karşılayacağını belirterek, TED Afet Bursu kapsamında lise ve üniversite sınavına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine üç yıl boyunca kaynak kitap desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Afetlerin öğrencilerin eğitim hayatında oluşturduğu akademik, sosyal ve ekonomik kayıpların uzun vadeli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade eden Çakmaklı, öğrencilerin sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları eğitim materyallerine erişebilmelerinin ve başarılarının ailelerinin ekonomik imkanlarına bağlı kalmamasının önem taşıdığını söyledi.

ÖĞRENCİLER STAJ FIRSATINDAN DA YARARLANACAK

Çakmaklı, TÜGİAD Ankara'nın öğrencilere yönelik desteğinin burs ve eğitim materyalleriyle sınırlı kalmayacağını belirterek, TÜGİAD Ankara Şubesi Kıvılcımları Projesi kapsamında öğrencilerin eğitim, seminer, mentorluk çalışmaları, ağ oluşturma buluşmaları, staj ve kariyer fırsatlarından yararlanabileceklerini bildirdi.

Öğrencilerin okul hayatında edindikleri bilgileri iş dünyasının deneyimiyle desteklemeyi amaçladıklarını dile getiren Çakmaklı, proje ile gençlerin kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine ve doğru kariyer adımları atmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGİAD ve TED İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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