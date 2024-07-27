AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi - Son Dakika
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AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına tepki gösteren Türkeş, dosyanın sümen altı edildiğini ve doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

27.07.2024 12:37
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(ANKARA) - Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıklayan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, konuya ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi. Türkeş, "Adalet Bakanımız dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama, değerlendirme yapma cihetine gitmiştir. Bu, doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş geçtiğimiz hafta Gezi Davası nedeniyle cezaevinde bulunan Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de gazetecilerin sorusu üzerine, "Bir dilekçe verildi. 19 Temmuz'da bize ulaştı. Daha yeni, değerlendirme aşamasındayız. Gerekli kararı veririz" ifadelerini kullandı.

Tunç, Osman Kavala'nın 'yeniden yargılanma' başvurusu sürecine ilişkin de ""Yeniden yargılamayla ilgili bir başvuru söz konusu oldu. 13'üncü Ağır Ceza yeniden yargılama talebini reddetmişti. 14'üncü Ağır Ceza da itirazı reddetti. Sonrasında kanun yararına bozma dilekçesiyle Adalet Bakanlığına başvuruldu. Tabii buradan yeniden yargılamayla ilgili sebep olarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu bakımından parlamenter sistem hükümet döneminde işlenen bir suç, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş, o nedenle suçun mağduru değişmiştir gibi bir gerekçe sunuldu. Bu gerekçeyi bakanlık olarak uygun görmedik" dedi.

"Adalet Bakanımızın dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama ve değerlendirmeleri doğru değildir"

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından 'Zorunlu bir açıklama' başlığıyla bir paylaşım yaparak, Bakan Tunç'un sözlerine tepki gösterdi. Türkeş, "Adalet Bakanımız kamuoyunda makes bulmuş bu gelişmeyi, başvuruyu tarafsız bir şekilde yönetmesi gerekirken tam tersine dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama, değerlendirme yapma cihetine gitmiştir" ifadelerine yer verdi.

Türkeş'in açıklaması şöyle:

"Türkiye genelinde oluşan gündemin yanı sıra, yurt dışında da geniş yankı bulan ve kamuoyunda 'Gezi Parkı Davası' olarak bilinen derdest davanın yargılanan tutuklu sanıklarından; Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı, AKPM Türk Delegasyonu Başkanı sıfatı ile ziyaret zarurete hasıl olmuştur. Bu zaruret ortaya çıkınca, vaki talebimiz usulüne uygun olarak Adalet Bakanlığı'na 19.07.2024 tarihinde iletilmiştir. Aradan 7 gün (1 hafta) geçmesine rağmen Bakanlığın bu konu hakkında müspet veya menfi herhangi bir kanaat bildirmemesi nedeniyle konu, kamuoyunun ve medyanın beklentisi ve takibinde kalmıştır.

Görüşme talebim ile ilgili nihai karar merci ve takdir yetkisi Adalet Bakanımızdadır. Bu konuda herhangi bir ısrarım söz konu olmamıştır ve olamaz. Ancak geçen bu süre içerisinde medya tarafından konu ile ilgili yöneltilen ziyaret izni sorularına cevaben Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un basında yer alan ifadeleri aşağıdaki gibidir;

Bakan; Yeniden yargılanma talebinde, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçunun parlamenter sistem döneminde olduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği için suçun mağdurunun değiştiğine ilişkin gerekçe sunulduğunu anlatan Tunç, bu gerekçeyi uygun görmediklerini söyledi.

Yılmaz Tunç, 'Gezi davasıyla ilgili istinaf ve Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen durum söz konusu. Temyiz incelemesinden geçen kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor. Hem usul, hem esas bakımından uygun olmayan başvuru olarak değerlendirildi' diye konuşmuştur.

Her gün onlarca tutuklunun ziyaret edilmesi hususunda Bakanlığa müracaatlar yapılıp bunlar gün içerisinde sonuçlandırılır iken, yukarıda bahse konu talebimiz karşılığında Sayın Adalet Bakanımızın davanın içeriği ile alakalı açıklamaları şık ve yerinde olmamıştır. Adalet Bakanı hak arayışlarına engel olmamalıdır.

Zaten ben, bu tutuklu sanıkları 'Ziyaret edeyim, gitmişken de ellerinden tutup alıp getireyim' demedim. Keza yargılanma usul ve esasları ve/veya yargı süreci ve/veya tutuksuz yargılama imkanlarının olup olmadığını da sormuş değiliz. Talebimiz Gezi Parkı davası kapsamındaki yargılamaları süren tutuklu sanıklardan 5 kişiyi Bakanlık takdirinde ve yasal sınırlar içinde ziyaret etmekten ibarettir.

Ama madem konu bir ziyaret izninin ötesinde muhtevası ile de tartışılıyor, bu konuda ben de birkaç katkı sunmak istiyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi ben de verilen yargılamanın yenilenmesi dilekçesini okudum. Dilekçede Adalet Bakanımızın ifade ettiği gibi 'suçun mağduru değişmiştir gibi bir gerekçe' değil tam tersine 'suçun mağduru anayasal reform ile lağv edilmiş, ilga edilmiş ve ortadan kaldırılmıştır' açıklaması mevcuttur. Dolayısıyla 'mağdur değişmemiştir'; 'mağdur ortadan kalkmıştır'. İkisi farklı kavramlardır. Takdir buyurulur ki; Hukuk kavramlar üzerinde yürür.

Devam eden bir hukuki ihtilaf vardır. Yargılanmanın yenilenmesi eski davanın devamıdır. Kesinleşmiş bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki eski kanun geçerli olup, 'idam' cezası kaldırılmasa idi, insanların hayatı söz konusu idi. Keza bugün de, onun yerine verilmiş bir 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' söz konusudur. Yani bir sanığın suçlu bulunması ile suçsuzluğu arasında verilecek kararda risk büyüktür. Ceza hukuku bütün evrensel ülkelerde gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışır.

Halbuki Adalet Bakanımız kamuoyunda makes bulmuş bu gelişmeyi, başvuruyu tarafsız bir şekilde yönetmesi gerekirken tam tersine dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama, değerlendirme yapma cihetine gitmiştir. Kanaatimce bu, doğru bir yaklaşım değildir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi - Son Dakika
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