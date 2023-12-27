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TÜGŞAV Üyeleri Terörist Fotoğraflarıyla Ceset Torbalarını DEM Parti Genel Merkezi Önüne Bıraktı - Son Dakika
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TÜGŞAV Üyeleri Terörist Fotoğraflarıyla Ceset Torbalarını DEM Parti Genel Merkezi Önüne Bıraktı

TÜGŞAV üyeleri, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözlerine tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Ankara'da bir araya gelen grup, terörist fotoğraflarıyla dolu ceset torbalarını DEM Parti Genel Merkezi önüne bıraktı.

TÜGŞAV Üyeleri Terörist Fotoğraflarıyla Ceset Torbalarını DEM Parti Genel Merkezi Önüne Bıraktı
27.12.2023 - 16:25,
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TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, üzerinde terörist fotoğrafları olan ceset torbalarını DEM Parti Genel Merkezi ek binası önüne bıraktı.

TÜGŞAV üyeleri, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat edemeyecek" sözlerine tepki göstermek için 15 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi ek binası önünde bir araya gelen 250 kişi, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Eyleme katılanlar, 'Selahattin Demirtaş teröristtir' ve 'Demirtaş'a özgürlük isteyenler de teröristtir' yazılı dövizler taşıdı.

'MECLİSİMİZDE TERÖRİST GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, grup adına açıklama yaptı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkarılması söylemlerine tepki gösteren Aylar, "Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletimizin yanında ve her zaman devletimizin emrindeyiz. Devlet Başkanımıza, Gazi Meclisimizde bulunan milletimizin temsilcilerine sesleniyoruz. Sizler Meclisimizde gereken adımlar atın. Anayasa Mahkemesi, bu partileri kapatmazsa referandum yaparak, konuyu milletimizin vicdanına taşıyın. Artık Gazi Meclisimizde terörist görmek istemiyoruz" diye konuştu. TÜGŞAV üyeleri, basın açıklamasının ardından üzerinde terörist fotoğrafları bulunan sarı ceset torbalarını bina önüne bıraktı. Gruptakiler, torbaları ayakları ile çiğnedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel TÜGŞAV Üyeleri Terörist Fotoğraflarıyla Ceset Torbalarını DEM Parti Genel Merkezi Önüne Bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜGŞAV Üyeleri Terörist Fotoğraflarıyla Ceset Torbalarını DEM Parti Genel Merkezi Önüne Bıraktı - Son Dakika
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