TÜGVA\'dan Edirne\'de İftar Programı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilciliğince iftar programı düzenlendi.

AK Parti Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Hüseyin Bürge, Hasan Sezai Camisi avlusunda düzenlenen programdaki konuşmasında, TÜGVA iftarına katılanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşları olarak birlikte yürüdüklerini belirten Bürge, "Kıymetli Cumhurbaşkanı'mıza genç yürekler olarak dua etmenizi hassaten istirham ediyorum. Gençlik varsa bu davanın kıymeti vardır. Allah eksikliğini vermesin." dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan, bu yıl ramazanın farklı bir muhabbet iklimine sahip olduğunu dile getirdi.

"Kabe'de Hacılar" ilahisinin bu iklime katkı sunduğunu ifade eden Arslan, "Birisi çıktı Allah'ın hasbi bir kulu, dedi ki 'Kabe'de hacılar hu.' O öyle söyleyince önce bütün Türkiye, ardından bütün dünya 'Allah' dedi. Allah'tan haberi olmayan kullar bile 'Allah' dedi. O yüzden bu ramazanın çok daha etkili bir sevgi iklimi olduğuna inanıyorum." diye konuştu."

TÜGVA Edirne Temsilcisi Muhammed Fatih Demir de kurdukları ramazan sofrasının, kardeşliği ve birliği pekiştirme ruhunu artıran bir başlangıç olmasını temenni etti.

İftara siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.