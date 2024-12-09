TÜGVA\'dan Gençlere Okuma ve Spor Projeleri

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Kitap Kurdu" ve "Genç Lig" projeleriyle gençlere okuma alışkanlığı kazandırmayı ve onları spora teşvik etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

TÜGVA ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortak yürütülen iki projenin Antalya'da tanıtımı yapıldı. Kitap Kurdu Projesi Lansmanı ve Ödül Töreni için Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda, Genç Lig Projesi için Muratpaşa Gençlik Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, proje tanıtımlarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de kitap okuma seferberliği başlattıklarını söyledi.

Gençlerin daha fazla kitap okumasını ve bunu alışkanlık haline getirmesini istediklerini anlatan Beşinci, "Bu kampanyayı geçen yıl 65 bin öğrencimizle gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz 200 bin. 3 ayda 3 kitap okuyacaklar ve çok güzel kitaplara erişecekler. Bununla beraber inanılmaz ödüllerimiz var. Buradaki ana maksat ödül dağıtmak değil, onlara bu alışkanlığı kazandırmak." dedi.

Beşinci, Kitap Kurdu Projesi'ni 81 ilde 605 ilçede başlattıklarını kaydetti.

"Tribünde kardeşlik, sahada rekabet, kalplerde dostluk yeşerecek"

Ayrıca gençleri spora teşvik etmek amacıyla da Genç Lig Projesi'ni hayata geçirdiklerini dile getiren Beşinci, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak istiyoruz. Zihni gelişimlerinin yanında fiziki gelişimlerini de artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Her okulun bir takımı olacağını ve bu takımların önce iller arası, sonra bölgeler arası müsabakalarda yarışacağını aktaran Beşinci, son olarak Türkiye finalinde karşılaşacaklarını bildirdi. Projenin gençler açısından verimli olacağını ifade eden Beşinci, "Tribünde kardeşlik, sahada rekabet, kalplerde de dostluk yeşerecek. Sporun bu yönüyle tüm gençlerimize iyi geleceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.