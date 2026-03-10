TÜGVA'dan Hatay'da Kampüs İftarı - Son Dakika
Son Dakika

TÜGVA'dan Hatay'da Kampüs İftarı

TÜGVA\'dan Hatay\'da Kampüs İftarı
10.03.2026 02:49
TÜGVA, Hatay MKÜ'de Kampüs İftarı programı düzenledi, YÖK Başkanı ve Vali katıldı.

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 'Kampüs İftarı' programı düzenlendi.

TÜGVA'nın Hatay MKÜ'de gerçekleştirdiği 'Kampüs İftarı' programına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden rektörlerin ile öğrenciler katıldı. İftar programındaki konuşmasında 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen illerin başında Hatay'ın geldiğini belirten YÖK Başkanı Özvar, "Üniversitelerimiz, fasıla verilmeden eğitim ve öğretimlerine devam etti. Yükseköğretim sistemimiz bu büyük afetin altında kalmadan, öğrencilerini dışarı salmadan eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüttü" dedi.

Ramazan ayının nefsin arındığı, gönüllerin huzurla dolduğu ve paylaşma duygusunun güçlendiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Vali Masatlı, gençlerin milli ve manevi değerler etrafında yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Program kapsamında YÖK Başkanı Özvar, Hatay Valisi Masatlı ve TÜGVA heyeti, öğrencilerle bir süre sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA'dan Hatay'da Kampüs İftarı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
TÜGVA'dan Hatay'da Kampüs İftarı
