TÜGVA'dan 'Kitap Kurdu' Yarışması

29.03.2026 13:18
TÜGVA, 358 bin öğrenciyle düzenlediği kitap okuma yarışmasında ödüller dağıtılacak.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kitap Kurdu" yarışmasında 358 bin 485 öğrenci için sınav yapıldı.

Yarışmaya başvuracak 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaları için Türk yazarların romanlarından oluşan 3 kitap belirlendi. Yine 7 ve 8'inci sınıftaki öğrenciler için de aynı kapsamda 3 kitap seçildi.

Kitapları okuyarak yarışmaya katılan 358 bin 485 öğrenci, 81 il ve 660 ilçede bulunan 1459 ortaokulda aynı anda sınava girdi.

Geçen yıla göre katılımda yüzde 39,85'lik artış yaşanan yarışmada, öğrencilere okudukları kitaplardan sorular yöneltildi.

Yaklaşık 1 saat süren sınavın sonucunda yapılan değerlendirmede birinci olan öğrenci ailesinden bir kişiyle birlikte umre, ikinci ise yine ailesinden bir kişiyle birlikte Balkanlar turuyla ödüllendirilecek. Üçüncülük elde eden öğrenciye ise bilgisayar hediye edilecek. Yarışma kapsamında ilk 10'a giren diğer öğrencilere de çeşitli miktarda para ve hediye verilecek.

Ayrıca ilk 10'a giren danışmanlar da çeşitli miktarlarda parayla ödüllendirilecek.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelerek, sınava giren öğrencilere başarılar diledi.

Yarışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Beşinci, ortaokul öğrencilerinin yaklaşık üç ay boyunca kitaplarını okuduğunu belirterek, bu yıl yaklaşık 360 bin başvuru aldıklarını, bu yoğun ilginin kendileri için gurur tablosu olduğunu dile getirdi.

Beşinci, yarışma sonucunda öğrencilerin ödüllendirileceğini ancak en temeldeki ödülün kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu vurgulayarak, "Onların kendilerine, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bu kitaplardan etkilenmeleri, kültürel derinliğinin artırılması bu noktada çok kıymetliydi." dedi.

Yarışmanın tüm Türkiye genelinde gerçekleştiğini ifade eden Beşinci, bu sosyal sorumluluk projesine katkı sağlayan tüm kurumları ve sınava giren öğrencileri tebrik etti.

"Gençliğin kitaba olan heyecanı, coşkusu bizleri de heyecanlandırdı"

Kitap okuma alışkanlığını bu yaşlarda kazanmanın ve bunu sürdürmenin ülke geleceği açısından en kıymetli faaliyetlerden biri olduğunu vurgulayan Beşinci, "Gençliğin kitaba olan heyecanı, coşkusu bizleri de heyecanlandırdı. 'Bu nesil okumuyor' noktasında bir yaklaşım vardı. Bu yarışmayla beraber görüyoruz ki hayır öyle bir gerçeklik yok. Doğru projeyi, doğru zamanda gerçekleştirirseniz, doğru faaliyeti doğru kişilere ulaştırırsanız gençler talep gösteriyor. Bugün de bunun artık final günündeyiz." ifadelerini kullandı.

Beşinci, öğrencilerin fikir ve düşünce yapısının güçlenmesinin, kültürel derinliğinin artırılmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hızlı tüketim çağındayız. Bunun da en önemli göstergesi teknoloji, sosyal medya, sosyal içerikler ve buradaki tüketim hızı. Kitap biraz daha yavaş ama kalıcı. Bu noktada kişinin entelektüel sermayesinin genişletilmesi, iyi bir mühendis, öğretmen, doktor ve birçok meslek grubunda iddialı olabilmesi için kitap okuma alışkanlığını ortaokul düzeyinde başlatmak gerekiyor. Üniversite artık biraz daha geciktiğimiz yaş grubu. Çünkü o yaşta alışkanlıktan daha çok belki birkaç kitap okursunuz ama ortaokulda bu alışkanlığı kazandırırsak bir ömür kitap okursunuz."

Kaynak: AA

İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

