TÜGVA Denizli Yaz Okulu Programı Son Buldu - Son Dakika
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TÜGVA Denizli Yaz Okulu Programı Son Buldu

TÜGVA Denizli Yaz Okulu Programı Son Buldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Denizli'de düzenlenen yaz okulu programının kapanışı yapıldı. Programda öğrenciler yarışmalar, sahne gösterileri ve çeşitli oyunlar oynadı. TÜGVA Denizli İl Temsilci Ali Durmuş, bu yıl 2 bin 500'ün üzerinde öğrencinin katıldığını belirtti.

08.08.2024 16:16
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Denizli'de düzenlenen ve yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin katıldığı yaz okulu programının kapanışı yapıldı.

Pamukkale ilçesinde Çamlık Şehir Ormanı'ndaki piknik alanında gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler yarışma ve sahne gösterilerinin yanı sıra çeşitli teknolojik ve geleneksel oyunlar oynadı.

Programda konuşan TÜGVA Denizli İl Temsilci Ali Durmuş, geçen yıl 1500'ün üzerinde öğrenciyle tamamladıkları yaz okullarında bu yıl 2 bin 500'ün üzerinde çocuğun katıldığını belirtti.

TÜGVA olarak milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil inşa etme gayretinde olduklarına aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

"Bizim gayemiz ve bizi bu tempoda ayakta tutan en önemli motivasyon kaynağımız gençlik için çalışmak, onlara bir şeyler katabilmek ve Allah'ın rızasını kazanabilmektir. Bizler TÜGVA olarak milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil inşa etme gayretindeyiz. Ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel tavırlı gençler yetiştirme gayreti içindeyiz. Yaz okullarımızda gençlerimize değerler eğitimi, elif-ba, Kur'an eğitimi, akıl-zeka oyunları, sportif faaliyetler gibi birçok etkinlikle gençlerimizin yanında oluyoruz. Gençlerimizle birlikte dolu dolu bir yaz dönemini elhamdülillah geride bırakıyoruz."

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüdaverdi Otaklı ile aileler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜGVA Denizli Yaz Okulu Programı Son Buldu - Son Dakika

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