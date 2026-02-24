TÜGVA Edirne'den Kaymakama Ziyaret - Son Dakika
24.02.2026 10:04
TÜGVA Edirne üyeleri, Kaymakam Mercan'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilciliği üyeleri, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜGVA üyeleri ziyarette yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Mercan da ziyaretten memnuniyet duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Canlı hayvan pazarında denetim

Havsa ilçesindeki canlı hayvan pazarı denetlendi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Havsa Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı doğrultusunda açılan Havsa Canlı Hayvan Pazarında hastalıklarla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, pazara getirilen hayvanların kulak küpesi ve kayıt sistemine uygunluğu kontrol edildi, hayvan sevk belgeleri incelendi, hayvan sağlığı yönünden genel muayeneler yapıldı.

Hastalıkla mücadele kapsamında yetiştiriciler bilgilendirildi.

Denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, teknik personel katıldı.

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden de heyete eşlik etti.

Hayvancılık Desteklemeleri Kapsamında denetim yapıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, destekten yararlanan yetiştiriciler yerinde kontrol edildi.

Yetiştiricilerin başvuru ve kayıt bilgileri, hayvan varlığı ve destekleme kriterlerine uygunlukları titizlikle incelendi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
